Ver Colombia vs. Brasil EN VIVO y EN DIRECTO por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa América 2021. El compromiso entre cafeteros y verdeamarelos se llevará a cabo este miércoles 23 de junio desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río Janeiro y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de los canales Win Sport, Caracol TV, RCN y DirecTV Sports.

Pero no te preocupes, si no puedes sintonizar ninguna de estas señales, la web de La República Deportes te traerá el minuto a minuto. Precisamente en esta nota encontrarás no solo la transmisión del duelo, sino también todas las incidencias, declaraciones, mejores jugadas, goles y más.

Colombia vs. Brasil: previa del partido

El seleccionador brasileño Adenor Leonardo Bacchi ‘Tite’ dijo este martes que los últimos partidos que Brasil ha disputado con Colombia han sido muy difíciles, que respeta al equipo cafetero y que espera un gran juego el miércoles, cuando las dos selecciones se medirán por la Copa América.

El técnico anticipó que realizará modificaciones en la alineación de la selección brasileña, que no quiso anticipar, y que espera una victoria en el partido del miércoles en Río de Janeiro porque a Brasil, que ya venció por 3-0 a Venezuela y por 4-0 a Perú, le interesa garantizar el primer lugar del Grupo B por las ventajas que ofrece en futuros emparejamientos.

Por otra parte, el portero de la selección brasileña de fútbol, Wéverton Pereira da Silva, confirmado como titular para enfrentar este miércoles en Río de Janeiro a Colombia por la cuarta jornada del Grupo B de la Copa América, afirmó este martes que los partidos ante ese rival siempre son duros.

“Colombia es una gran selección, de grandes jugadores de alto nivel jugando en Europa en grandes clubes, y nos hemos preparado bien para encarar a este adversario. Siempre son duros los partidos entre Brasil y Colombia”, declaró Wéverton en rueda de prensa previa al partido del miércoles en el estadio Nilton Santos.

Con información de EFE.

¿A qué hora y cuándo juegan Colombia vs. Brasil?

Colombia vs. Brasil se verán las caras este miércoles 23 de junio desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río Janeiro, por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa América 2021.

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Colombia vs. Brasil?

El compromiso entre Colombia vs. Brasil será transmitido por los canales Caracol, RCN, Win + y Directv Sports. Este último para toda Sudamérica.

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, SBT, NOW NET e Claro

Chile: DIRECTV Sports Chile, Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV. Así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Qué canal es Win Sports?

Win Sports+ vía satélite:

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD).

Win Sports+ vía cable:

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

Win Sports+ vía IPTV

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

ClaroTV: Canal 1522 (HD).

¿Qué canal es Caracol TV?

Satélite

DirecTV: 132 (SD/HD) y 1132 (HD)

ClaroTV: 106 (SD) y 109 (HD)

Movistar TV: 156 (SD), 816 (HD) y 166 (Época).

Cable

Tigo: 7 (SD) y 201 (HD)

Claro TV: 106 (SD) y 1006 (HD).

¿Qué canal es RCN?

Para ver el Colombia vs. Brasil por RCN EN VIVO tienes que sintonizar el canal 15 por la frecuencia de Televisión Digital Terrestre (TDT).

¿Cómo ver canal RCN EN VIVO y EN DIRECTO?

A través de Google Play y App Store, en cualquier dispositivo móvil con sistema operativo Android o IOS, podrás descargar la aplicación de RCN, el cual te permitirá ver nuestro contenido totalmente gratis.

¿Qué canal es ESPN Brasil?

ESPN Satélite

Sky

ESPN: Canal 197 (SD)Canal 597 (HD)

ESPN Brasil: Canal 198 (SD)Canal 598 (HD).

Claro TV

SPN Brasil: Canal 70 (SD)Canal 570 (HD

ESPN: Canal 71 (SD)Canal 571 (HD).

Oi TV

ESPN Brasil: Canal 160 (HD)

ESPN: Canal 161 (HD).

ESPN Cable

Claro TV

ESPN: Canal 70 (SD)Canal 570 (HD)

ESPN Brasil: Canal 71 (SD)Canal 571 (HD).

Vivo TV

ESPN Brasil: Canal 570 (HD)

ESPN: Canal 571 (HD).

Oi TV

ESPN Brasil: Canal 160 (HD)

ESPN: Canal 161 (HD).

Colombia vs. Brasil: posibles alineaciones

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Sebastián Pérez, Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona; Miguel Borja y Duván Zapata.

Brasil: Alisson; Danilo, Eder Militão, Thiago Silva, Alex Sandro; Fabinho, Fred; Neymar, Éverton Ribeiro, Éverton Sousa; Gabriel Barbosa.

