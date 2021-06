VER Alemania vs. Hungría EN VIVO este miércoles 23 de junio por la última fecha del Grupo F de la Eurocopa 2021. El duelo está pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Allianz Arena y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Sudamérica, mientras que La República Deportes te llevará todas las incidencias . En esta nota encontrarás el minuto a minuto vía streaming online.

Tras perder en su debut ante la vigente campeona del mundo, la selección de Alemania se repuso ante Portugal y sumó sus primeros tres puntos. Ahora, está a una victoria de sellar su pase a los octavos de final en el ‘grupo de la muerte’. Sin embargo, Hungría llega con los ánimos al tope, pues sacó un valioso empate ante Francia y espera ser la gran sorpresa esta tarde.

A Alemania le basta sumar un punto para estar en la siguiente instancia. Sin embargo, si cae y se da la victoria o un empate de Portugal ante Francia, quedarían eliminados de este certamen.

¿A qué hora ver Alemania vs. Hungría?

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿En qué canal ver Alemania vs. Hungría?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, TNT Sports, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: NOW NET e Claro, Canais Globo, SporTV

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Win Sports+, Win Sports Online, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Perú, América TV

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DirecTV satelital tienen acceso a DirecTV Go totalmente gratis. Entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DirecTV Go así seas o no un cliente de DirecTV satelital.

Alemania vs. Hungría: alineaciones probables

Alemania: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens; Goretzka; Havertz y Gnabry.

Hungría: Gulacsi; Botka, Orban, Attila Szalai; Nego, Fiola; Kleinheissler, A.Nagy, Schäfer; Adam Szalai y Sallai.

