Xiomara y Xioczana Canales, rivales en el campo pero unidas por el desarrollo del fútbol femenino

La evolución del fútbol femenino en Perú, aunque aún insuficiente, es un hecho que hace poco parecía imposible, pero que luego de una inquebrantable campaña de ‘Queremos ser vistas’ se vuelve palpable para aquellas futbolistas aliadas a su avance y comprometidas a su crecimiento, como las hermanas Canales, Xiomara y Xioczana , quienes son compañeras, familiares y rivales deportivas.

Dos de las jugadoras referentes del fútbol femenino y de los clubes más importantes del país, Universitario de Deportes y Alianza Lima, conversaron con La República Deportes sobre los objetivos en la temporada y en sus carreras deportivas.

Xiomara y Xioczana Canales son figuras del fútbol femenino peruano. Foto: GLR

Mientras se recorre la senda hacia el crecimiento del fútbol femenino, Xiomara Canales desarrolla su carrera deportiva en las filas de Alianza Lima y a la vez estudia para ser fisioterapeuta.

Por su lado, Xioczana está por terminar la carrera de psicología después de cinco años de la misma dedicación que le pone al deporte rey. La delantera es una de las principales armas del vigente campeón de la Liga Femenina: Universitario.

“Sí, he pasado por momento muy incomodos por ser mujer y jugar fútbol, pero no he dejado que me transmitan sus inseguridades y he seguido con mi objetivo”, expresa la atacante merengue al contar sus inicios en el fútbol.

Por su lado, Xiomara Canales cuenta que “hay cambios positivos, pero aún se ven barreras e insultos. A la vez, hay admiración de las niñas y niños que ven a las mujeres que también podemos jugar fútbol”. “Vivimos en una sociedad machista, pero no podemos cambiar de la noche a la mañana y poco a poco sí se va a dar”, remarca.

La experiencia de jugar la Copa Libertadores Femenina en desventaja

Las carencias y falta de inversión en el fútbol femenino peruano se evidenciaron en la reciente Copa Libertadores Femenina, en la que Universitario de Deportes fue representante de Perú, pero no obtuvo los resultados que las ‘leonas’ esperaron, principalmente, por la falta de entrenamiento del equipo, que no contó con el apoyo del Estado.

Pese a ello, Xioczana Canales fue autora del único gol merengue. Además, manifestó que a pesar de las adversidades, sus compañeras se esforzaron, ya que el fútbol femenino en Perú aún no es profesional.

“Anotar un gol en la Copa Libertadores fue gratificante porque valió la pena todo el esfuerzo de casi mes y medio de preparación, en mi caso me despertaba a las cinco de la mañana para ir a entrenar, pero hay chicas que tenían que hacerlo a las tres. No fue fácil asumir un campeonato en el que los otros equipos tuvieron competencia antes y nosotras no”, sostiene.

Hermanas y rivales

En el contexto del fútbol femenino peruano, Xiomara y Xioczana Canales dejan de lado sus emociones familiares para competir en clubes diferentes y perfilados como los favoritos a ganar la temporada.

“La rivalidad es dentro de la cancha, fuera siempre nos apoyamos. Por ejemplo, yo soy delantera y ella defensa, entonces muchas veces le digo en lo que puede mejorar para que un volante extremo no entre fácil a hacer gol. Hay rivalidad, pero no fuera de la cancha, es mi hermana y yo la quiero”, explica la atacante de la ‘U’.

Por su lado, Xiomara revela que en el campo de juego se encapsulan en su meta de salir victoriosas. “Siempre me dice que me va a ganar, se siente segura, pero en la casa se deja de lado eso”, señala.

Objetivos en la Liga Femenina:

El campeonato de mujeres es televisado por primera vez en la historia del fútbol nacional, y como cada paso para evolución de este deporte femenino, las hermanas Canales celebran y agradecen que poco a poco se les empiece a dar la importancia que merecen como deportistas.

“Creo que la federación dio un gran paso para que nos dejemos ver un poquito más, algo que tanto buscábamos. Vamos a trabajar y esforzar hasta que se siga mejorando”, dice con ilusión la futbolista de Alanza Lima, quien también señala que está concentrada en su meta de levantar el título de la temporada.

“Tenemos el objetivo claro y lo que queremos lograr como grupo, vamos a jugar cada partido como una final, estamos muy enfocadas”, comenta luego de recordar que tienen el puntaje perfecto luego de la tercera fecha de competencia, al conseguir tres victorias al hilo.

Xiomara Canales se ha convertido en la imagen del club victoriano. Foto: Alianza Lima

Xioczana, en cambio, tiene la óptica puesta en hacer una buena campaña que le permita principalmente ser bicampeona para tener la oportunidad de salir al extranjero, tal como sucedió en el 2020, cuando fue fichada por el club español UDC La Cañada.

“Con Universitario, quiero volver a ganar el título, seguir en la selección, jugar un Mundial, y otra meta personal es salir de nuevo al exterior, porque jugar afuera me cambió mucho la manera de pensar. Yo antes pensaba que el fútbol sería solo momentáneo, luego vi que si uno pone empeño, responsabilidad y compromiso, podemos seguirlo como carrera”, sentenció.

Ambas futbolistas peruanas son integrantes de la campaña de Nike, la cual —según explicaron— “consiste en impulsar el fútbol femenino, poner a disposición de hinchas mujeres zapatillas en las que pueden poner cualquier detalle para que se motiven como sucede en el fútbol internacional y principalmente para patrocinar a la Liga Femenina”.

