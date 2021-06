España vs. Eslovaquia EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la fecha 3 de la fase de grupos de la Euro 2020. El partido será este miércoles en La Cartuja de Sevilla desde la 11.00 a. m. de Perú y 6.00 p. m. en territorio español. Revisa cómo y dónde ver el partido de fútbol en vivo y en directo online por Telecinco.

No hay margen de error para la selección española. Luego de dos empates consecutivos (sin goles ante Suecia en el debut y 1-1 ante Polonia), los dirigidos por Luis Enrique está obligados a ganar para asegurar su pase a los octavos de final del torneo, por lo menos como segundos del Grupo E.

Al frente tendrán a una dura selección eslovaca que viene de derrotar 2-1 a Polonia y de caer 1-0 ante Suecia. A Eslovaquia le basta un empate para acceder a octavos de final de la Eurocopa como segundo y ya ha demostrado que puede ser un rival duro de roer para un España con muchos problemas en la definición.

Es precisamente este uno de los temas que más preocupa al director técnico español, quien dio cuenta de esta situación en la conferencia de prensa previa al trascendental partido.

“ De preocupación estoy en un siete , porque sé que aquí no se vive del aire. Al convencimiento estoy al 10 y tengo la sensación de que estamos como la botella de cava que estamos a punto de descorchar. Estoy seguro de que en cuanto ganemos va a salir nuestra mejor versión”, indicó Luis Enrique.

“Hay que mejorar en la fase de finalización. Hay que generar muchas ocasiones y para eso hay que hacer muchas cosas bien. Lo que más se paga en el fútbol es encontrar ocasiones, es verdad. No sé lo que decís, pero intuyo que lo que insinuáis es peor de lo que hacemos... porque hacemos cosas bien. Hay que materializar las ocasiones, pero si vemos estadísticas somos de las que más generamos. También es verdad que las otras selecciones marcan más goles, tampoco voy a esconderlo”, agregó.

España vs. Eslovaquia: ficha del partido

Partido España vs. Eslovaquia ¿Cuándo juegan? Miércoles 23 de junio ¿A qué hora? 11.00 a. m. (hora peruana) y a las 6.00 p. m. (hora española) ¿Dónde? Estadio La Cartuja de Sevilla ¿En qué canal? DirecTV Sports y Telecinco

¿A qué hora ver el España vs. Eslovaquia por la Eurocopa 2021?

Argentina: 13:00 horas

Bolivia: 12:00 horas

Brasil: 13:00 horas

Chile: 12:00 horas

Colombia: 11:00 horas

Estados Unidos – Los Ángeles: 9:00 horas

Estados Unidos – Nueva York: 12:00 horas

México: 11:00 horas

Paraguay: 12:00 horas

Perú: 11:00 horas

Uruguay: 13:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

¿En qué canal ver el España vs. Eslovaquia por la Eurocopa 2021?

Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Costa Rica: Sky HD, Repretel Canal 6, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TD Mas

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Win Sports+, Win Sports Online, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: PrendeTV, ESPN, TUDN Radio, SiriusXM FC

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: DIRECTV Sports Chile, TNT Sports HD, Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, DIRECTV Play Deportes

Brasil: SporTV

Argentina: TNT Sports, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

España: TeleCinco España, Mitele.

¿Qué canal es Telecinco en España?

Si te encuentras en España y quieres disfrutar del encuentro de los dirigidos por Luis Enrique ante la selección de Eslovaquia, puedes sintonizarlo en el canal 5 de la señal abierta y en el canal 50 si quieres verlo en HD .

España vs. Eslovaquia: ¿dónde se jugará el partido de la Eurocopa 2021?

El duelo por tercera fecha del Grupo E de la Eurocopa 2021 entre España vs. Eslovaquia será en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

España vs. Eslovaquia: posibles alineaciones

España: Unai Simón, Llorente, Laporte, Pau Torres, Alba, Busquets, Koke, Thiago, Gerard Moreno, Morata, Oyarzabal.

Eslovaquia: Dubravka, Pekarík, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Hrosovsky, Haraslín, Hamsík, Mak, Duda.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.