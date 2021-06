Euro 2020: con puntaje perfecto

En la Euro 2020, entramos en la instancia en la que los candidatos al título comienzan a definirse con claridad. La tercera fecha de la fase de grupos dejó a un grupo de clasificados cuyo rendimiento los ha puesto por encima de todos. A Italia se le han sumado los Países Bajos y Bélgica como los países que ganaron sus 3 encuentros en fase de grupos y llegaron a octavos de final con puntaje perfecto.

Países Bajos no tuvo problemas para golear por 3-0 a Macedonia del Norte y asegurar el primer lugar del Grupo C. A la misma hora, Austria conseguía su primera clasificación a los octavos de una Euro al vencer 1-0 a Ucrania. El equipo dirigido por Andriy Shevchenko quedó tercero con 3 puntos y deberá esperar que los terceros de los siguientes grupos no lo superen.

La definición del Grupo C fue mucho más dramática. Bélgica cumplió con la lógica y derrotó por 2-0 a Finlandia, con autogol del arquero Hrádecký y un tanto de Romelu Lukaku. Al mismo tiempo, Dinamarca, que llegó a la última jornada con 0 puntos, superó a Rusia por 4-1, quedándose con el segundo lugar del grupo. Poulsen y compañía enfrentarán a Gales en octavos, mientras que los finlandeses esperarán un milagro para pasar como uno de los mejores terceros.

Croacia en problemas

Hoy se define todo en el Grupo D. República Checa e Inglaterra se enfrentan (2:00 p.m. vía DirecTV Sports) para definir quién pasa primero, aunque un empate los clasifica a ambos. Esto complica a Croacia, ya que, de darse ese empate o una victoria de los checos, solo podría acceder como mejor tercero, solo si derrotan a Escocia.

La fase de grupos se cierra mañana con interesantes duelos como el Portugal vs. Francia y el Alemania vs. Hungría.

Sabía qué...

Números. Algo curioso se dio en el Grupo B, donde Dinamarca, Finlandia y Rusia empataron con 3 puntos. Como las tres selecciones se ganaron entre ellas, se tuvo que recurrir a la diferencia de goles.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.