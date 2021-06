En Cusco transgreden normas sanitarias inaugurando estadio

Cusco. Conmemorando su 196 aniversario, la Municipalidad Provincial de Paucartambo desarrolló una serie de actividades, entre ellas la realización de un partido de exhibición entre exjugadores del Club Cienciano y un equipo integrado por paucartambinos. Sin embargo, este evento no contaba con autorización para desarrollarse con un público repleto de hinchas en las tribunas.

Tomando en cuenta que la esta provincia se encuentra en el nivel de alerta muy alto por los casos de COVID-19, este tipo de aglomeraciones significa un inminente peligro de contagio. El prefecto de la región Cusco, Julio Hancco Palomino indicó que este evento en particular no tenía autorización para realizarse. “Parece que querían hacer solo una presentación de futbolistas, pero como lo hemos visto están con tribunas llenas, no sé si se les fue de las manos, pedí un informe detallado al respecto” enfatizó.

“Tenemos que hacer reuniones (con autoridades), porque en varios lugares estamos viendo espectáculos de corrida de toros, entre otros, y eso contraviene las normas del Ejecutivo. Quiero recalcar que no hemos emitido autorización, tampoco hemos recibido un documento solicitando autorización”, finalizó la autoridad.

Recordando a los campeones

En cita hubo entrega de reconocimientos por parte del alcalde Edgar Mamani y el administrador de Cienciano, Sergio Ludeña. El partido se jugó con dos tiempos de 35 minutos en los que los ex campeones de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, ganaron por 3.0 a un combinado de fútbol de la localidad.

Participaron ex futbolistas como Paolo Maldonado, Germán Carty, Carlos Lobatón, Alessandro Morán, entre otros.

Al final del partido mucha gente ingresó al campo de juego para lograr una foto o un autógrafo sin pensar en que la pandemia por el coronavirus sigue matando gente en todo el país.