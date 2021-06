VER Ecuador vs. Perú EN VIVO. Equipos se enfrentarán por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa América 2021 este miércoles 23 de junio. El duelo entre el Tri y la Blanquirroja está pactado para las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico (Goiania) y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Sudamérica y DirecTV Play vía streaming online, mientras que La República Deportes te llevará el minuto a minuto por internet.

En la previa de este encuentro, el entrenador Ricardo Gareca señaló que el duelo de mañana no será el mismo que tuvieron en Quito por las Eliminatorias Qatar 2022.

“Si bien hay conocimiento de ambas selecciones, la Copa América le permite a los técnicos ver detalles, estar más tiempo con los jugadores, porque es muy poco el tiempo que tenemos cuando jugamos las Eliminatorias. Luego se van a sus equipos y nos vemos las caras después de dos meses. No sé si saldrá el mismo partido, pero creo que para nosotros será duro y difícil por todo lo que representa Ecuador”, declaró el ‘Tigre’.

Por otro lado, Gustavo Alfaro reconoció a Ricardo Gareca y aseveró que confía plenamente en sus dirigidos. “Tienen un técnico muy bueno y capaz como Ricardo Gareca, que sabe manejar muy bien ese tipo de cosas. Confío plenamente en lo que somos nosotros, de las capacidades que tienen de mitad de cancha para adelante, del manejo, de cómo dominan las situaciones, en todo lo que han hecho en partidos de eliminatorias”, comentó en rueda de prensa.

Ecuador vs. Perú: cuándo y dónde juegan

Perú vs. Ecuador se verán las caras este miércoles 23 de junio en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico (Goiania), por la cuarta fecha del Grupo B de la Copa América 2021.

A qué hora juegan Ecuador vs. Perú

México: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

En qué canal ver Ecuador vs. Perú

Argentina: DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Fox Sports App, FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro, Fox Sports Web

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: DIRECTV Play Deportes, América TVGO, América Televisión, DIRECTV Sports Peru

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

