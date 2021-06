Copa América: para completar el álbum de la Bicolor

Cuando se le preguntó a Ricardo Gareca si la Copa América serviría como ‘punto de quiebre’, como ya había sucedido en el proceso de Rusia 2018, el ‘Tigre’ señaló que por una cuestión de tiempos (los partidos de eliminatorias estaban muy apretados) iba a ser complicado llevar un equipo alterno al torneo continental.

Sin embargo, esto no impidió que el técnico argentino encontrara alternativas para aumentar el universo de jugadores. Algunos ya sabían lo que era vestir la blanquirroja, pero esta Copa América podría ser su momento de consolidación como futbolistas capaces de lidiar con la responsabilidad de ser titulares.

Marcos López es, tal vez, el mayor descubrimiento de estas últimas semanas. Ante la ausencia de Miguel Trauco tras su expulsión ante Colombia por eliminatorias, el lateral del San José Earthquakes asumió la banda izquierda con una solvencia que no desentonó con el juego del equipo. López ha sido titular en los dos partidos de Copa y parece haberse quedado con el puesto.

Caso similar es el de Alexander Callens, quien ya había formado parte de la selección en diversas convocatorias, pero ante Colombia (ya en Copa América), demostró que tiene los galones para pelear un puesto en la zaga. Su atención al tomar las marcas, el uso de su potencia física para incomodar a los delanteros y algunas intervenciones providenciales para evitar goles, han hecho que su presencia pase de ser un mero nombre para completar la lista a convertirse en una opción real. Su emoción al final del partido no es gratuita.

Y si de emoción hablamos, no podemos dejar de mencionar a Sergio Peña. El volante del Emmen fue el sacrificado que perdió un puesto en el plantel que fue a Rusia 2018 cuando se habilitó a Paolo Guerrero. Pero esto no lo derrumbó y a punta de buenas actuaciones, Peña se ganó la oportunidad (quizás algo tardía) de arrancar en Quito, titularidad que no ha dejado hasta ahora.

Hay muchos que esperan su oportunidad. De ganarle a Ecuador, la selección podría usar más jugadores ante Venezuela, algo que no esperábamos, que Perú se encuentre en la situación ideal en una Copa América, un torneo que nos permita soñar y probar al mismo tiempo.

Perú ya piensa en Ecuador

La selección no ha dejado que el triunfo ante Colombia los distraiga del principal objetivo. El equipo entrenó en el estadio Antônio Accioly de Goiania, con miras al partido de mañana ante Ecuador, el cual, de ganarlo, aseguraría el pase a cuartos de final. Los jugadores que fueron de la partida ante Colombia hicieron trabajos de recuperación, mientras que el resto del plantel entrenó en espacio reducido y realizó trabajos de pelota parada.

Aún por ver

Más peso ofensivo

En circunstancias que no se acomodaban a su juego, Santiago Ormeño cumplió sus primeros minutos como seleccionado nacional ante Colombia. El delantero de León deberá pelear el puesto de primer suplente con Alex Valera. Luis Iberico, aunque partiendo de más atrás, también es variante ofensiva.

A refrescar la defensa

La banda derecha de Perú le pertenece al casi intocable binomio Advíncula-Corzo. No obstante, ante la ausencia del ‘Rayo’, Jhilmar Lora podría tener algunos minutos en uno de los dos partidos restantes de fase de grupos. El lateral de Cristal viene sorprendiendo en la Liga 1 y se ha ganado la chance.

La fundamental zona medular

Tal vez el sector del campo que más jugadores pelean por ocupar. Arias y Cartagena ya tienen varias convocatorias a cuestas para ser alternativa en la marca, sin embargo hay nombres como Martín Távara y Raziel García que esperan su oportunidad para generar fútbol en el mediocampo.

