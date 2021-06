Chile y Uruguay nuevamente se vuelven a enfrentar, este lunes 21 de junio a las 4.00 de la tarde (hora peruana,) por la tercera fecha de la Copa América 2021. El partido será transmitido por Tarjeta Roja, desde el Estadio Arena Pantanal, de la ciudad de Cuiabá. La República Deportes también te llevará el minuto a minuto con todas las incidencias vía streaming online.

La rivalidad entre ambas escuadras cogió más fuerza en la Copa América 2015 cuando Edison Cavani tuvo una fuerte discusión con Gonzalo Jara. Aquella ocasión es recordada por los hinchas charrúas debido a que la Roja ganó el partido por un presunto favorecimiento del arbitro.

Ahora, nuevamente se vuelven a ver las caras en la presente edición de la Copa América. La selección de Uruguay necesita los tres puntos para sumar en la tabla, mientras que el conjunto chileno quiere asegurar su pase a cuartos de final. Todos los detalles en esta nota.

En la previa de este encuentro, se conoció que los pupilos de Martín Bernardo Lasarte habrían cometido una indisciplina, pero la Federación de Fútbol de Chile puso paños fríos a la concentración.

la última vez, Uruguay y Chile se enfrentaron en fase de grupos de la Copa América 2019. Foto: EFE

¿A qué hora juega Chile vs. Uruguay?

Chile vs. Uruguay se juega a las 4.00 p. m. (hora peruana). Aquí te presentamos el horario según tu ubicación.

Perú: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite Chile vs. Uruguay?

Chile: DIRECTV Go, DIRECTV Sports Chile, Estadio TNT Sports, TNT Sports Go

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Argentina: DIRECTV Go, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports BoliviaBrasil: Fox Sports App, Fox Sports Web, FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro

Colombia: Win Sports Online, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Go, Win Sports+

República Dominicana: Sky HD, SportsMax App, SportsMax 2

Ecuador: DIRECTV Go, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Tigo Sports El Salvador, Sky HD

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

México: Fanatiz Mexico, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá: Sky HD

Perú: América Televisión, DIRECTV Go, América TVGO, DIRECTV Sports Peru

Reino Unido: BBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC Red Button

Estados Unidos: Univision NOW, FOX Sports App, TUDN.com, Foxsports.com, UniMás, TUDN App, TUDN USA, FOX Deportes, Fox Sports 1

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela.

Alineaciones de Chile

Chile: Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena, Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Ben Brereton y Jean Meneses.

Martín Bernardo Lasarte

Alineaciones de Uruguay

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, Jose María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Giovanni González, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Nicolás De La Cruz; Luis Suárez y Edinson Cavani.

Óscar Washington Tabárez

¿Dónde ver Chile vs. Uruguay?

Si no tienes acceso a DIRECTV, Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, otra opción para ver el Chile vs. Uruguay EN VIVO es Tarjeta Roja, una plataforma que te permite mirar distintos encuentros de fútbol en tiempo real y gratis. Conoce aquí cómo acceder a ella.

¿Cómo ver Chile vs. Uruguay en Tarjeta Roja?

Para observar este partido a través de Tarjeta roja EN VIVO , ingresa la siguiente dirección en tu navegador web: tarjetarojatvonline.sx

, ingresa la siguiente dirección en tu navegador web: En la lista de encuentros que aparecerá en el inicio, busca Chile vs. Uruguay

Haz clic sobre uno de los enlaces para ver el juego.

¿Cómo ver Tarjeta Roja por internet gratis?

Si quieres ver partidos mediante Tarjeta Roja por internet gratis, solo debes entrar a la plataforma desde un dispositivo inteligente al escribir esta dirección: tarjetarojatvonline.sx.

Una vez dentro del portal, escoge el encuentro que deseas mirar y el link desde el cual quieres hacerlo. Así podrás ver cualquier cotejo de manera gratuita.

También puedes disfrutar el Chile vs. Uruguay EN VIVO desde tu smartphone gracias a la aplicación Tarjeta Roja Directa, disponible en Google Play para equipos Android.

