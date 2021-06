El duelo entre las escuadras de Argentina vs. Paraguay se llevará a cabo este lunes 21 de junio EN VIVO por la fecha 3 del Grupo A de la Copa América 2021 desde el estadio Mané Garrincha.

La transmisión por internet podrá ser seguida por el canal de DirecTV Sports desde las 7.00 p. m. de Perú y 9.00 p. m. de Argentina. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol por YouTube y Facebook.

La selección de Paraguay ha empatado en tres de sus últimos cuatro choques de Copa América ante Argentina en la fase de grupos, motivo que les hace tener expectativas muy positivas. Por otro lado, Argentina solo necesita tres puntos entre sus dos partidos restantes para asegurar la clasificación a los cuartos de final.

¿A qué hora juega Argentina vs Paraguay?

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Italia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Francia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (al día siguiente).

¿Qué canal transmite Argentina vs Paraguay?

Estos son los canales que trasmitirán todas las incidencias del cotejo entre Argentina y Paraguay por la Copa América 2021.

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Play Deportes

Paraguay: Tigo Sports+, Tigo Sports Paraguay, Telefuturo

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Fox Sports App, FOX Sports 1 Brasil. O Globo

Chile: DIRECTV Sports Chile, Estadio TNT Sports, DIRECTV Play Deportes

Colombia: Caracol Play, Caracol TV, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Alineaciones del Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Exequiel Palacios; Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez

DT. Lionel Scaloni

Alineaciones del Paraguay

Antony Silva; Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia; Alejandro Romero Gamarra, Robert Piris Da Mota, Mathías Villasanti, Miguel Almirón; Ángel Romero y Gabriel Ávalos

DT. Eduardo Berizzo

¿Dónde ver Argentina vs Paraguay?

Si no tienes acceso a DIRECTV, Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, otra opción para ver el Argentina vs. Paraguay EN VIVO es Tarjeta Roja, una plataforma que te permite mirar distintos encuentros de fútbol en tiempo real y gratis. Conoce aquí cómo acceder a ella.

¿Cómo ver Argentina vs Paraguay en Tarjeta roja?

Para observar este partido a través de Tarjeta roja EN VIVO, ingresa la siguiente dirección en tu navegador web: tarjetarojatvonline.sx

En la lista de encuentros que aparecerá en el inicio, busca Chile vs. Uruguay

Haz clic sobre uno de los enlaces para ver el juego.

¿Cómo ver Tarjeta roja por internet gratis?

Si quieres ver partidos mediante Tarjeta Roja por internet gratis, solo debes entrar a la plataforma desde un dispositivo inteligente al escribir esta dirección: tarjetarojatvonline.sx.

Una vez dentro del portal, escoge el encuentro que deseas mirar y el link desde el cual quieres hacerlo. Así podrás ver cualquier cotejo de manera gratuita.

También puedes disfrutar el Argentina vs. Paraguay EN VIVO desde tu smartphone gracias a la aplicación Tarjeta Roja Directa, disponible en Google Play para equipos Android.