La Eurocopa 2021 continúa definiendo a los equipos que avanzarán de la fase de grupos a la siguiente etapa eliminatoria del torneo. Hoy, 21 de junio, jugaron las selecciones de Holanda vs. Macedonia, Ucrania vs. Austria, Bélgica vs. Finlandia y Dinamarca vs. Rusia.

En la siguiente nota te contamos cuáles fueron los resultados de hoy y cómo continúan en el certamen todos los conjuntos que se vieron las caras en esta fecha.

¿Qué partidos se jugaron hoy por la Eurocopa 2021?

El día de hoy, lunes 21 de junio, se batieron a duelo nada menos que ocho equipos: Holanda vs. Macedonia (Grupo C), Ucrania vs. Austria (Grupo C), Bélgica vs. Finlandia (Grupo B) y Dinamarca vs. Rusia (Grupo B).

La disputa entre todos los equipos decidió sus nuevas posiciones en lo alto de la tabla y su clasificación a los octavos de final. Ante los resultados de esta jornada, algunos seleccionados se despiden del torneo.

Resultado Holanda vs. Macedonia

Con una goleada que demuestra el potencial del conjunto holandés, el equipo de Macedonia se despide del torneo como el último de la tabla del grupo C. El marcador final aseguró el pase a los octavos de final de Holanda.

Holanda 3-0 Macedonia

Resultado Ucrania vs. Austria

El seleccionado de Ucrania no pudo vencer a Austria, quien terminó llevándose la victoria por un solo tanto anotado a los 21 minutos del primer tiempo. Con este triunfo, los australianos sumaron tres puntos y aseguraron su pase a la siguiente etapa, dejando a sus rivales fuera del certamen.

Ucrania 0 - 1 Austria

Resultado Bélgica vs. Finlandia

La selección de Bélgica se corona momentáneamente como la primera en la tabla del grupo B. Sin embargo, necesita asegurar su pase a octavos con una victoria más, que de ser arrebatada por Finlandia, podría incluso hasta robarle la clasificación dependiendo del resultado de los demás equipos de su grupo hoy.

Resultado Dinamarca vs. Rusia

El plantel de Rusia necesita una victoria más para asegurar su pase a octavos de final, por lo que si perdiese este duelo ante Dinamarca, que figura último en la tabla del grupo B con 0 puntos, podría quedarse fuera.

Dinamarca vs. Rusia: Por definir

¿Próximos partidos de la Eurocopa 2021?

A continuación te mostramos el cronograma de las fechas que faltan de la fase de grupos de la Eurocopa 2021:

Martes 22 de junio

Grupo D: República Checa vs. Inglaterra

Grupo D: Croacia vs. Escocia

Miércoles 23 de junio

Grupo E: Eslovaquia vs. España

Grupo E: Suecia vs. Polonia

Grupo F: Alemania vs. Hungría

Grupo F: Portugal vs. Francia

Tablas de posiciones Eurocopa 2021