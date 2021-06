Paraguay vs. Argentina EN VIVO se miden HOY desde el Estadio Nacional Mané Garrincha por la tercera jornada del Grupo A de la Copa América 2021. Este encuentro se disputará a partir de las 7.00 p. m. (horario peruano), 8.00 p. m. (hora paraguaya) y 9.00 p. m. (horario argentino). La transmisión estará a cargo de los canales DirecTV Sports, TyC Sports y Telefuturo.

En La República Deportes puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros compromisos del torneo, con las alineaciones confirmadas de cada equipo, el relato minuto a minuto de las mejores jugadas, la recopilación en video de los goles y el resumen con el marcador final.

Paraguay vs. Argentina: ficha del partido

Partido Paraguay vs. Argentina ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 21 de junio ¿A qué hora? 7.00 p. m. (Perú), 8.00 p. m. (Paraguay), 9.00 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Nacional Mané Garrincha ¿En qué canal? DirecTV Sports, TyC Sports, Telefuturo

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Argentina?

Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C, Nueva York): 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (martes 22).

La selección argentina, líder del Grupo A con cuatro puntos, puede asegurar en esta fecha su pase a la siguiente ronda de la Copa América 2021 si se impone al combinado paraguayo. El equipo de Eduardo Berizzo, que debutó con triunfo frente a Bolivia, también quiere sumar de a tres para quedar a tiro de clasificar.

La Albiceleste consiguió su primera victoria en la fecha anterior contra Uruguay. Un gol del mediocampista Guido Rodríguez le bastó a los dirigidos por Lionel Scaloni para vencer a los charrúas, que sufrieron a un Lionel Messi en alto nivel, pese a lo cual no pudo hacerse presente en el marcador.

La escuadra guaraní sacó adelante el debut ante la Verde gracias a los goles de Alejandro Romero y Ángel Romero (2), con los que le remontaron el marcador a la selección altiplánica. En caso de derrotar a los gauchos, a la Albirroja le bastaría solo un empate más para instalarse en cuartos de final.

Por la Copa, Paraguay y Argentina se han enfrentado tres veces desde el 2015, con saldo de un duelo ganado para los argentinos y dos empates. De los 25 encuentros entra ambos por esta competencia, los paraguayos nunca han podido salir victoriosos.

Paraguay vs. Argentina: posibles formaciones

Paraguay: Antony Silva; Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia; Alejandro Romero Gamarra, Robert Piris Da Mota, Mathías Villasanti, Miguel Almirón; Ángel Romero y Gabriel Ávalos.

DT. Eduardo Berizzo.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Exequiel Palacios; Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez.

DT. Lionel Scaloni.

Estadio: Mané Garrincha.

¿En qué canal ver Paraguay vs. Argentina?

Argentina: DirecTV Play Deportes, TyC Sports, DirecTV Sports, Canal 7, TV Pública

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: Fox Sports, Fox Sports 1, Fox Sports App

Colombia: DirecTV Play Deportes, DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Play Deportes, DirecTV Sports

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Trece

Perú: DirecTV Play Deportes, DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Play Deportes, DirecTV Sports

Venezuela: DirecTV Play Deportes, DirecTV Sports.

¿En qué canal ver Paraguay vs. Argentina por DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde sintonizar Telefuturo para ver Paraguay vs. Argentina?

Para ver Telefuturo en territorio paraguayo, puedes hacerlo desde el canal 4 de señal abierta en Asunción o en el 18.1 de televisión digital terrestre. De acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado, lo podrás ver en los siguientes canales:

Satélite

Claro TV: Canal 19 (SD) y Canal 16 (HD)

Personal TV HD: Canal 44 (HD)

Tigo Asunción:

Canal 7: (SD)

Canal 607: (HD).

¿Cómo ver Paraguay vs. Argentina vía TyC Sports?

En territorio argentino, TyC Sports está disponible en los siguientes canales dependiendo de tu operador de televisión por cable o satélite.

Satélite

DirecTV: canal 629 (SD), canal 1629 (HD)

InTV: canal 100 (SD), canal 621 (HD).

Cable

Cablevision: canal 22 (Analógico), canal 101 (Digital)

Telered: canal 19 (Analógico), canal 101 (Digital), canal 120 (HD)

Supercanal: canal 24 (Analógico), canal 107 (Digital).

IPTV

Cablevision: canal 101 (HD)

Dibox: canal 103 (HD)

Movistar TV: canal 207 (HD).

¿Cómo ver Paraguay vs. Argentina ONLINE?

Para seguir la transmisión por internet del partido Paraguay vs. Argentina, puedes sintonizar los servicios de streaming DirecTV GO y TyC Sports Play, pertenecientes a dos de los canales que poseen los derechos televisivos de la Copa América. En caso de que no tengas acceso a ninguno de ellos, en La República Deportes encontrarás toda la información sobre este compromiso, como los videos de los goles, el marcador actualizado y el resumen con lo más relevante de los 90 minutos.

¿Dónde juegan Paraguay vs. Argentina?

El Estadio Nacional Mané Garrincha será el escenario para el encuentro entre Paraguay y Argentina por la fecha 3 de la Copa América 2021. Este recinto deportivo se ubica en la capital Brasilia y fue utilizado como una de las sedes del Mundial Brasil 2014.

Paraguay vs. Argentina: historial reciente

Argentina 1-1 Paraguay | 12.11.20

Argentina 1-1 Paraguay | 19.06.19

Argentina 0-1 Paraguay | 11.10.16

Paraguay 0-0 Argentina | 13.10.15

Argentina 6-1 Paraguay | 30.06.15.

