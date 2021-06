La selección de Colombia cayó, este domingo último, ante la selección de Perú en la tercera fecha de la Copa América. El marcador quedó 2-1.

El primer gol de la selección nacional, que fue en el minuto 17′, tuvo como protagonista a Sergio Peña, mientras el segundo tanto terminó siendo una mala jugada del colombiano Yerry Mina, lo que ocasionó un autogol sobre la mitad del segundo tiempo.

Por otro lado, la opción de gol para Colombia vendría luego de que el arquero peruano realizara una falta dentro del área sobre el delantero del Junior, Miguel Ángel Borja, quién cobró el penalti en el minuto 53′.

Luego de finalizar el partido, las redes sociales se llenaron de críticas tanto para los jugadores como para el el director técnico, Reinaldo Rueda. Además, varios hinchas y seguidores del cuadro cafetero recordaron la ausencia de Radamel Falcao García y de James Rodríguez.

Estos fueron algunos de los comentarios que se vieron en internet:

“Yo, recordando la selección de James y Falcao cuando la dirigía Pekerman y metíamos buenos goles”.

Las redes reclaman a Falcao y James tras encuentro contra Perú. Foto: captura de Twitter

“Somos de oleadas, un día James ya no más, al otro es El Salvador. Un día Pekerman presidente, al otro Pekerman fuera, un día Falcao ya no juega, al otro a Falcao nadie lo puede reemplazar. Cambiamos análisis por juicio, contexto por calentura, y de eso no sale nada”.

“La selección Colombia te extraña montones, Falcao García”.

“En la selección Colombia debía haber jugado Falcao. Hoy hizo falta su liderazgo”.

“Y el tiempo les está dando la razón. Tras un buen partido de debut sin ellos, muchos creyeron que ya no hacían falta, y se han ido dando cuenta de que no es así. Con James y Falcao en cancha la cosa es diferente, Los referentes. Faltó magia, pases, efectividad al llegar al arco”.

“Qué falta haces James David Rodríguez Rubio, y por supuesto Falcao, Arias, Quintero, Villa, los que no son de la rosca...”.

Reclamos a los jugadores de Colombia no se hicieron esperar. Foto: captura de Twitter

“De Arias para James, con un taco James la devuelve a Arias; centro perfecto a la humanidad de Radamel Falcao y cabezazo cruzado al palo más lejano de Allison. En el banco José Pekerman. Éramos felices y no lo sabíamos”.

Comentario de Twitter tras derrota de Colombia. Foto: captura de Twitter

Cabe recordar que el mediocampista del Everton no fue llamado por el vallecaucano ni a las Eliminatorias Sudamericanas para El Mundial a Catar 2022 ni a la Copa América. Esto se dio porque James Rodríguez sufrió una molestia muscular luego de disputar un partido en la Premier League y desde el cuerpo médico del equipo inglés se quiso cuidar al jugador colombiano.