Una nueva constante se viene generando en esta nueva versión de la selección peruana, una sana costumbre que esperemos se siga afianzando: aprender de los errores. El 3-0 de Lima dejó lecciones que eran necesarias interiorizar y aplicar. El resultado: el primer triunfo sobre Colombia en la era Gareca.

Fue un 2-1 que demostró que la caída en Eliminatorias ante los ‘cafeteros’ no podía quedar solo en una anécdota que nos afectaba numéricamente en la tabla, sino que de algo tenía que servir. Perú corrigió. Los espacios se hicieron más cortos, tanto en defensa como en ataque, Colombia se incomodó y el juego de Perú salió a relucir, no siempre, pero sí cuando fue necesario.

Otro cambio notorio fue la solidez adquirida en defensa. Alexander Callens ingresó al once titular, no solo por las molestias que sentía Abram, sino porque se comprendió que se necesitaba un hombre fuerte en la zaga para que pelee el embate físico de los delanteros colombianos, sobre todo en el juego aéreo que tanto nos complicó en el Nacional. El jugador de New York City cumplió con creces y se rigió como una de las figuras del campo.

Con la lección aprendida, Perú se vio más suelto cuando la tuvo y más sólido cuando Colombia propuso, y así llegó el primer grito de gol. El capitán, el hombre de los 100 partidos, el que maneja los hilos en salida, Yoshimar Yotún, estampó un disparo en el palo izquierdo del portero Ospina, el rebote fue tomado por Sergio Peña (17′), quien se tomó todo el tiempo necesario para no fallar su primer tanto en esta Copa América.

Un paréntesis para el mediocampista del Emmen de Países Bajos. Peña destacó al momento de desprenderse de la primera línea de volantes para cortar circuitos en materia defensiva, sacrificando su ‘buen pie’ en beneficio del equipo. Su esfuerzo fue recompensado con un gol.

Si no se sufre, no vale

Pero no sería un digno partido de la ‘blanquirroja’ si no sufrimos un poquito. A los 5′ de la segunda etapa, Pedro Gallese derribó a Miguel Borja luego de que el atacante le ganara la espalda a Christian Ramos. El árbitro cobró penal y el mismo delantero del Junior cobró por gol. La igualdad no distrajo a Perú de su principal mérito en el partido, precisamente la atención. Solo 10 minutos después del empate, la suerte que tantas veces nos fue esquiva nos sonrió finalmente. Un centro al corazón del área desde un tiro de esquina impactó en el defensa Yerry Mina, que, en su afán de despejar el esférico, terminó por introducirlo en propia puerta pese al esfuerzo de Ospina, quien la sacó de adentro.

Desde ese momento, todo fue controlar y aguantar. Reinaldo Rueda refrescó su ataque con jugadores de mayor vértigo como Muriel y Chará. Gareca no se quedó atrás, le dio descanso al trajín de Peña con el ingreso de Wilder Cartagena y reemplazó a un impetuoso Lapadula con Santiago Ormeño, quien sumó sus primeros minutos portando la camiseta rojiblanca.El marcador no se movería más y Perú conseguiría su primer triunfo en esta Copa América. Premio a la corrección de errores, a la atención en la marca, a la jerarquía de Cueva para saber cuándo hacer fútbol, a la ubicuidad de Tapia y a la entrega de Carrillo, a quien se le vio en todos los sectores del campo. Un esfuerzo conjunto que, de repetirse, llena de confianza las mentes de aquellos hinchas que habían perdido la fe de manera temprana.

Perú está tercero en el grupo A, con 3 puntos, un partido menos que el segundo (Colombia), y con posibilidades de clasificación, pero lo más importante es que se demostró que este equipo sigue teniendo fuerzas para levantarse cuando todo parece estar en contra. Ganarle a Colombia fue una declaración en sí misma, la selección norteña es el equipo que más nos complicó en los últimos años, pero así es el fútbol, en Goiania se rompió el maleficio, fuimos superiores al equipo que venía de meternos 3 en nuestra propia cancha. Por lo menos esta vez, el chocolate fue más dulce que el café, y así debe ser siempre.

Reacciones

Ricardo Gareca - Técnico de Perú

“Quiero felicitar a los jugadores porque siempre están superándose ante la adversidad. Le ganamos a una de las mejores selecciones. Lograron un triunfo muy importante. Perú nunca deja de crecer”.

Reinaldo Rueda - Técnico de Colombia

“Siempre tenemos respeto por el rival. Lo que pasó en Lima pesó en el partido de hoy (ayer), Perú vino en estado de alerta y nos sorprendió con su juego. Tuvimos llegadas importantes, nos faltó eficacia”.

