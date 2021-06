El partido Colombia vs. Perú se disputará EN VIVO este domingo 20 de junio, desde las 7.00 p. m. (Colombia y Perú) en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira por la jornada 3 del Grupo A de la Copa América 2021. La transmisión del partido estará a cargo del canal Win Sports en territorio colombiano. Sigue todas las incidencias del duelo de fútbol sudamericano y mira los videos de los goles en el minuto a minuto de La República Deportes .

El elenco dirigido por Reinaldo Rueda llega invicto a este cruce frente a la Bicolor. En su debut venció a Ecuador (1-0) y en la segunda fecha igualó sin goles ante la selección venezolana. Estos resultados le permitieron sumar cuatro puntos y adueñarse —por el momento— del segundo lugar.

Colombia viene de igualar sin goles ante Venezuela por la fecha 2. Foto: Twitter / Selección Colombia

Para este duelo, Colombia no contará con dos jugadores: Luis Díaz (expulsión ante Venezuela) y Matheus Uribe (acumulación de amarillas) .

Partido Colombia vs. Perú ¿Cuándo juegan? Domingo 20 de junio ¿A qué hora juegan? 7.00 p. m. (Colombia) ¿Dónde juegan? Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira ¿Qué canal transmite? Win Sports (en Colombia)

En rueda de prensa, el estratega del elenco cafetero marcó distancia sobre el estilo de juego del conjunto incaico a comparación de sus anteriores adversarios. “Perú es un equipo muy distinto a Ecuador y Venezuela. Tiene características muy distintas . Queremos neutralizar a Perú y ver dónde podemos sacar ventaja”, dijo Rueda.

Sobre las amonestaciones, expresó: “En estos torneos cortos debemos considerar el tema de las tarjetas amarillas. Lo inicial es enfrentar a Perú con toda la focalización en el juego, que va a ser exigente”.

En la otra orilla, la selección peruana llega con hambre de revancha luego de ser goleada 3-0 por Colombia hace un poco más de dos semanas por las eliminatorias. A esto se suma el resultado abultado que tuvo en su debut ante Brasil (4-0).

Por ese motivo, el equipo dirigido por Ricardo Gareca buscará llevarse un resultado positivo para empezar a meterse en la pelea por seguir en el torneo.

Perú viene de caer 4-0 ante Brasil por la jornada 2. Foto: Twitter / Selección peruana

“El estado de ánimo, en general, cuando uno pierde un debut lógicamente no es el mejor, no es lo que estábamos buscando, pero no queda mucho tiempo. Ya mañana tenemos que jugar, entonces es dejar atrás lo más rápido posible. Ya Brasil forma parte del pasado. Creo que volver a encaminarnos es el desafío y estamos totalmente mentalizados para el partido de mañana”, señaló Gareca en conferencia de prensa.

Sobre el duelo ante Colombia, apuntó que será una dura batalla. “Es una selección difícil de enfrentar, nos ha tocado partidos definitorios como una entrada a un mundial . Sabemos que son partidos difíciles contra ellos más allá del momento”.

¿A qué hora juegan Colombia vs. Perú?

La transmisión del partido entre Colombia vs. Perú EN VIVO empezará a partir de las 7.00 p. m. (Perú y Colombia). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 7.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (lunes)

Alemania: 1.00 a. m. (lunes)

Italia: 1.00 a. m. (lunes).

¿Qué canal transmite el Colombia vs. Perú?

El duelo Colombia vs. Perú será transmitido por Win Sports en Colombia. A continuación, te compartimos qué canal es según tu operador de televisión por cable.

¿Dónde ver Win Sports EN VIVO?

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD).

¿Cómo ver canal Win Sports en vivo ?

Win Sports+ vía satélite:

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD).

Win Sports+ vía cable:

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

Win Sports+ vía IPTV

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

ClaroTV: Canal 1522 (HD).

¿Cómo ver Colombia vs. Perú vía Win Sports por internet?

Si quieres ver el partido Colombia vs. Perú con la transmisión de Win Sports por internet, debes ingresar a Win Sports ONLINE, servicio de streaming de Win Sports que ofrece varios planes para acceder a la programación de este canal deportivo.

¿Cuánto cuesta la suscripción a Win Sports ONLINE?

Win Sports ONLINE ofrece a sus usuarios cuatro planes para acceder a su contenido, el cual incluye la señal EN VIVO, programas deportivos y algunos partidos bajo demanda:

Plan mensual: US$ 19,99

Plan semestral: US$ 53,94 ($ 8,99 cada mes)

Plan anual: US$ 95,88 ($ 7,99 cada mes)

Evento en vivo: US$ 12,99.

¿Qué canales transmiten el Colombia vs. Perú?

Argentina: DIRECTV Go, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Fox Sports App, Fox Sports Web, FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro

Chile: DIRECTV Go, DIRECTV Sports Chile, Estadio TNT Sports, TNT Sports Go

Colombia: Win Sports Online, DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Go, Win Sports+

República Dominicana: Sky HD, SportsMax App, SportsMax 2

Ecuador: DIRECTV Go, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Tigo Sports El Salvador, Sky HD

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

México: Fanatiz Mexico, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá: Sky HD

Perú: América Televisión, DIRECTV Go, América TVGO, DIRECTV Sports Peru

Reino Unido: BBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC Red Button

Estados Unidos: Univision NOW, FOX Sports App, TUDN.com, Foxsports.com, UniMás, TUDN App, TUDN USA, FOX Deportes, Fox Sports 1

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela.

¿Dónde se jugará el Colombia vs. Perú?

El Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, ubicado en la ciudad de Goiania, albergará el duelo entre Colombia vs. Perú por la jornada 3 de la Copa América 2021.

