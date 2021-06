Presidente del Barcelona: “No pediremos perdón por la Superliga”

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, presidió una asamblea de socios del club azulgrana. Entre otros temas, el actual mandamás defendió el proyecto de Superliga, afirmando que la iniciativa aún se mantiene viva y que no pedirán perdón a la UEFA.

“ No vamos a pedir perdón a la UEFA por querer ser dueños de nuestro destino . Al menos no mientras yo sea el presidente. Y no pagaremos sanciones si tenemos la razón según la justicia”, manifestó Laporta ante los socios del Barza.

Laporta recalcó que el primer fallido intento de implementar la Superliga no producirá perjuicios económicos ni deportivos al club. “La UEFA abrió un expediente disciplinario y dijo que no nos dejaría jugar la Champions si no pedíamos perdón y pagábamos una multa pero el tiempo nos ha dado la razón. La UEFA ha retirado el expediente disciplinario y nos ha permitido jugar la Champions”, señaló.

Asimismo, Laporta le aseguró a los socios ‘culé’ que la Superliga aún puede realizarse en el futuro. “El proyecto de la Superliga está vivo, pero aún no está lo suficientemente maduro como para llevarlo a votación. La Superliga ayudaría mucho a la economía del club, además de ser la competición más atractiva del mundo y evitaría que los club-estado se salten las reglas”, agregó.

En tanto, Barcelona se sigue armando para afrontar la temporada 2021/22 y ya ha confirmado 4 fichajes. El último de ellos fue el neerlandés Memphis Depay, quien firmó por dos años. El exjugador del Lyon se sumó a Sergio ‘Kun’ Agüero, Eric García y Emerson Royal.

