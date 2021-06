Un partido aparte se apostó en el programa deportivo La polémica de Win Sports al analizarse el partido de Perú y Colombia en la tercera jornada de la Copa América 2021. ¿Será fácil para los cafeteros como anunció uno de los periodistas?

Hugo Illera, comentarista del medio en mención, aseguró que el duelo que tendrá por escenario el Estadio Olímpico Pedro Ludovico será complicado para los de Reinaldo Rueda, ya que la Blanquirroja cuenta con elementos de temer como Gianluca Lapadula. Además, aseguró que los resultados en contra de los últimos encuentros generará una necesidad en los pupilos del ‘Tigre’ Gareca.

Sin embargo, el periodista César Augusto Londoño reaccionó a las declaraciones asegurando que con los antecedentes de Perú considera que el partido no será “difícil” sino “fácil”, porque la planificación no funcionó con la Blanquirroja.

“ Acabo de escuchar que el partido será difícil porque a la selección peruana le están anotando muchos goles y ellos no los están metiendo. Si es así, no entiendo por qué será complejo para Colombia, al contrario, creo que será fácil para Colombia” , expresó en Win Sports.

Ante esto, Illera respondió: “Se nos acaba de plantar un equipo como Venezuela (por el empate 0-0) y te enojaste, dijiste de todo, y Perú va a jugar exactamente igual, por eso es difícil. Hay que jugar disciplinado. Pienso que va jugar con un 4-5-1 para recuperar los goles”, declaró efusivo.

Pero el debate continuó y Londoño ratificó su postura señalando que el encuentro de la Copa América no le parece dificultoso: “T ú empezaste ese comentario y no entiendo por qué será difícil Perú. Un equipo que no está metiendo goles y sí le están anotando no es difícil enfrentarlo ”, sentenció.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.