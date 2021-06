Perú vs. Colombia: alineación oficial de la selección peruana por Copa América

La selección peruana quedó lista para enfrentar a Colombia en la tercera jornada de la Copa América 2021. Luego de la goleada sufrida ante Brasil por la segunda fecha de este torneo, los dirigidos por Ricardo Gareca saltarán al Estadio Olímpico Pedro Ludovico con la consigna de buscar su primer triunfo y no complicarse en el objetivo de clasificar a la siguiente instancia .

Es por ello que el estratega Ricardo Gareca realizará una variante con respecto al once que inició acciones ante la Canarinha el pasado jueves 17 de junio. Por ejemplo, el ‘Tigre’ colocará a Alexander Callens en lugar de Luis Abram. El futbolista del New York City terminó convenciendo al argentino en los entrenamientos.

Cuando parecía que Miguel Trauco iba a estar en el once titular, el estratega argentino se inclinó por la presencia de Marcos López, quien se ganó la confianza del ‘Tigre’ tras los partidos ante Ecuador y Brasil.

Perú vs. Colombia: alineación de la Blanquirroja

Pedro Gallese, Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula.

Alineación oficial de Perú.

Perú vs. Colombia

Colombia vs. Perú EN VIVO y EN DIRECTO HOY, domingo 20 de junio, desde el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, a las 7.00 p. m. en el horario peruano y colombiano ¿Dónde ver Perú vs Colombia por internet? por la señal de DirecTV Sports / DirecTV GO.

