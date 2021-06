Luis Advíncula tras ascender con el Rayo: “¡Y hoy gana Perú! ¡Una noche completa!”

¡El Rayo Vallecano es de primera! El equipo de Luis Advíncula ascendió a la máxima categoría del fútbol español tras vencer por 2-0 al Girona este domingo 20 de junio . Como era de esperarse, los futbolistas del ‘Rayito’ celebraron a más no poder, entre ellos, el lateral nacional, quien no se olvidó del encuentro entre Perú vs. Colombia de esta noche.

Tras el pitazo final del encuentro y con el objetivo cumplido, el exfutbolista de Sporting Cristal, quien ingresó a la cancha en la segunda mitad, realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, junto a sus compañeros, donde mostraron su alegría por lo conseguido. En eso, Advíncula se atrevió a dejar un mensaje de aliento para la selección peruana .

“¡Y hoy gana Perú! ¡Hoy gana Perú! ¡Hoy gana Perú! ¡Vamos! Una noche completa”, se puede escuchar decir al lateral derecho en referencia al cotejo que sostendrá la Blanquirroja cuando se mida ante su similar de Colombia por la tercera fecha del Grupo B de la Copa América 2021.

Advíncula, por el ascenso

A una semana de que se revelase la lista oficial de los futbolistas que disputarán la Copa América 2021, trascendió la información de que Luis Advíncula le había pedido al comando técnico que le dejasen ir a España para disputar el ascenso a primera división con su equipo, Rayo Vallecano.

Tras la confirmación por parte del ‘Tigre’ Gareca, Advíncula partió al Viejo Continente para sumarse a su equipo. En el primer partido, perdieron de locales por 1-2; sin embargo, de visitantes lograron imponerse por 2-0 al Girona para sellar su clasificación a la LaLiga Santander de España.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.