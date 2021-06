Hazard sobre sus lesiones: “No sé si mi tobillo volverá a ser el mismo”

Bélgica es una de las selecciones favoritas a proclamarse campeón de la Eurocopa 2021, pese a que su estrella Eden Hazard no llega en las mejores condiciones. Desde que fichó por Real Madrid, su vida ha sido un calvario porque ha pasado más tiempo lesionado que adentro del campo, y la prensa y afición han sido bastante duras con él.

El delantero belga tuvo fuertes comentarios este domingo en la conferencia previa al partido que sostendrán los diablos rojos contra Finlandia por la tercera fecha del grupo B, en el cual el ‘Duque’ volverá a la titularidad por primera vez en el torneo europeo; fue suplente en las dos primeras jornadas.

Eden Hazard es el actual capitán de la selección belga. Foto: AFP

“Nunca he dudado de mis cualidades. Sé lo que puedo hacer en un campo de fútbol. Lo que no sé es si mi tobillo volverá a ser el mismo de hace diez años . Así es la vida”, señaló Hazard en la rueda de prensa. Contra Rusia, Eden ingresó en el segundo tiempo y jugó 18 minutos; mientras que ante Dinamarca disputó 35 minutos.

“Puede que no juegue los 90 minutos. Veremos cómo me siento. Lo daré todo para jugar lo más posible al máximo nivel. No estoy al cien por cien, pero estoy listo para ser titular. Quiero jugar cada partido y mostrar la calidad que atesoro”, agregó el astro del Real Madrid.

Eden Hazard ha anotado 32 goles con Bélgica. Foto: AFP

Asimismo, se le consultó sobre el miedo a lesionarse nuevamente. “Si pienso en ello, mejor no jugar. Tengo que encarar y hacer mi juego. Necesito ser más inteligente y encontrar soluciones ”, contestó el ’10′ de la selección belga.

“ En el Real Madrid hay una gran presión, pero en Bélgica también . Cuando salgo al campo, lo doy todo. En el campo no estoy pensando en la presión a la que estoy sometido”, sentenció.

