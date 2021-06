El compromiso que muestran los futbolistas de la selección chilena en el campo es innegable, sin embargo, una nueva página negra se escribe en ‘La Roja’ fuera de los terrenos de juego.

En las últimas horas, medios chilenos revelaron que existen rumores de una ruptura de protocolos durante la Copa América por parte de los jugadores mapochos. Asimismo, el estratega Martin Lasarte podría dejar su cargo.

Selección chilena: sanción confirmada

La selección chilena no entrenó este domingo y se especula que los futbolistas habrían cometido una indisciplina. Sin embargo, esta no sería la única falta porque a través de la página web oficial del equipo, se dio a conocer un comunicado en el cual revelan que una persona no autorizada ingresó al hotel de concentración.

Comunicado de la selección chilena sobre la falta en la Copa América 2021

“La Federación de Fútbol de Chile y el cuerpo técnico de la Selección Chilena Masculina Adulta, reconocen el incumplimiento de la burbuja sanitaria de la delegación que participa en la Copa América. Los involucrados serán sancionados económicamente”, se lee en el texto.

