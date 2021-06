Chile confirma ingreso de peluquero a su concentración y anuncia sanción

La selección chilena no entrenó este domingo y se especula que los futbolistas habrían cometido una indisciplina. Sin embargo, esta no sería la única falta, ya que a través de la página web oficial del equipo se dio a conocer un comunicado en el cual revelan que una persona no autorizada ingresó al hotel de concentración.

Según informa la misma Federación de Fútbol de Chile, algunos jugadores del cuadro sureño hicieron ingresar a un peluquero al establecimiento donde están concentrados, sin autorización alguna , rompiendo así los protocolos establecidos en la Copa América 2021. Asimismo, señala que los implicados serán sancionados de manera económica.

Chile venció 1-0 a Bolivia en la fecha 2 de la Copa América 2021. Foto: AFP

El conjunto dirigido por Martín Lasarte marcha segundo en el Grupo A, por detrás de Argentina, con cuatro puntos y se enfrentará este lunes 21 a Uruguay en el Arena Pantanal de Cuiabá, en un duelo correspondiente a la tercera fecha de la primera etapa del torneo continental.

“La Federación de Fútbol de Chile y el cuerpo técnico de la Selección Chilena Masculina Adulta, reconocen el incumplimiento de la burbuja sanitaria de la delegación que participa en la Copa América. Los involucrados serán sancionados económicamente”, se lee en el texto.

Comunicado de la selección chilena sobre la falta en la Copa América 2021

Del mismo modo, recalca que el peluquero contaba con un examen PCR negativo, pero que, pese a ello, no debió ingresar al hotel y estar en contacto con los futbolistas chilenos. “Lamentamos lo que generó esta situación e informamos que todos los miembros de la delegación arrojaron examen PCR negativo este sábado 20 de junio”, agrega la federación en el escrito.

