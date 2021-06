Portugal vs. Alemania EN VIVO protagonizarán un partidazo por la segunda jornada del Grupo F de la Eurocopa 2021. El duelo entre lusos y alemanes se llevará a cabo este sábado 19 de junio desde las 11.00 a. m. (hora peruana) en el Allianz Arena y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DirecTV Sports para toda Sudamérica, mientras que DirecTV Go te llevará el cotejo vía streaming online.

Sin embargo, si no tienes las herramientas para seguir el compromiso entre Portugal vs. Alemania, La República Deportes realizará el minuto a minuto. Aquí no solo encontrarás la previa, sino que también las incidencias de este duelo, goles, mejores jugadas, declaraciones y más.

La segunda fecha del ‘Grupo de la muerte’ podría dejar un eliminado: Alemania. La Mannschaft cayó derrotada en su debut ante Francia, por lo que necesitará con urgencia los tres puntos para soñar con una clasificación a la siguiente instancia. De lo contrario, se despediría de la Eurocopa 2021.

Por otra parte, los vigentes campeones de Europa llegan motivados por su contundente victoria ante Hungría. En dicho encuentro, Cristiano Ronaldo anotó un doblete y se alzó como el máximo goleador de esta competición.

Portugal vs. Alemania: dónde y a qué hora juegan

Portugal vs. Alemania: canales para ver la Eurocopa

El duelo entre Portugal vs. Alemania por la Eurocopa 2021 será transmitido por la señal de DIRECTV Sports para toda Sudamérica. A continuación te mostramos la parrilla de canales de acuerdo a tu país.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Portugal vs. Alemania: probables alineaciones

Portugal: Patricio; Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro; Carvalho, Pereira; Fernandes; Silva, Jota; y Ronaldo.

Alemania: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens; Havertz, Müller; y Gnabry.

