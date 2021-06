Perú vs Colombia: las bajas de la selección peruana para el partido por Copa América 2021

Una vez más, las selecciones de Perú y Colombia se enfrentarán en el marco de una Copa América. Aunque el historial general de encuentros favorece a los cafeteros, la escuadra bicolor intentará revertir su mal arranque y conseguir los tres primeros puntos. Para cumplir esta tarea, Ricardo Gareca tiene pocos obstáculos, ya que casi todos sus jugadores están disponibles para entrar a la cancha este domingo 20 de junio.

Sin embargo, existe una excepción. Un futbolista de la Blanquirroja permanece aún en duda para arrancar desde el pitazo inicial o, incluso, para entrar como sustitución. Se trata de Santiago Ormeño.

El flamante delantero del León se sumó a los entrenamientos de la selección peruana cuando todavía mostraba una lesión en el tobillo. Por este motivo, no fue tomado en cuenta para el partido frente a Brasil y ahora podría quitarle la oportunidad de debutar contra Colombia. Hace unos días, Ricardo Gareca había anunciado que podría darle minutos al goleador peruano-mexicano. No obstante, en las prácticas, el estratega argentino ha probado un once titular solo con Gianluca Lapadula.

Otro es el caso de Miguel Trauco. El jugador del Saint-Étienne de Francia se recuperó de su molestia en la garganta y todo indica que arrancaría como titular en el cotejo del domingo. El lateral retomará su puesta en la banda izquierda, la que había ocupado en su reemplazo Marcos López.

