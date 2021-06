Ricardo Gareca brindó una conferencia previa al duelo frente a la selección de Colombia. En la cita el seleccionador de nacionalidad argentina recalcó que, a pesar del golpe que significó la goleada 4-0 sufrida ante Brasil, sus jugadores y él tratan de enfocarse en los siguientes retos que enfrentarán en la Copa América, tal como el encuentro de este domingo 20 de junio.

“El estado de ánimo, en general, cuando uno pierde un debut lógicamente no es el mejor, no es lo que estábamos buscando, pero no queda mucho tiempo. Ya mañana tenemos que jugar, entonces es dejar atrás lo más rápido posible. Ya Brasil forma parte del pasado. Creo que volver a encaminarnos es el desafío y estamos totalmente mentalizados para el partido de mañana”, señaló Gareca.

El estratega de la Bicolor también hizo un balance de su equipo en el cotejo. Según su perspectiva, la selección peruana ofreció un buen desempeño. “Brasil es de las mejores selecciones y Perú estuvo en el partido hasta los 84 minutos del segundo tiempo. Luego de eso más el tiempo adicional fueron donde recibidos dos goles más. El partido fue bastante parejo y se terminó desluciendo. Lógicamente en ese contexto no tenemos nada que decir, ganó merecidamente, es una selección difícil de enfrentar”, sostuvo.

Luego, resaltó que en un choque “difícil como ante Brasil pudimos mantenernos once en el campo de juego”. “A pesar del 4-0 no tengo reproches al equipo, lo veo con posibilidades de seguir superándose y mejorando”, añadió.

Gareca sobre el Perú vs. Colombia

Sobre el compromiso del domingo, Ricardo Gareca reconoció el nivel de la selección Colombia. “Es una selección difícil de enfrentar, nos ha tocado partidos definitorios como una entrada a un Mundial, sabemos que son partidos difíciles contra ellos más allá del momento”, dijo el ‘Tigre’.

Asimismo, dedicó unas palabras sobre la selección nacional: “Estamos convencidos de que Perú debe respetar su esencia futbolística, estratégicamente uno puede modificar unas cosas de funcionamiento, consideramos importante afianzar funcionamiento. Lo que tenemos en la cabeza es que será un partido duro, pero estamos bien mentalizados”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.