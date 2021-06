WWE SmackDown: Roman Reigns vence a Rey Mysterio en el Hell in a Cell

WWE hizo historia este viernes 18 de junio en SmackDown al llevarse a cabo un combate de Hell in a Cell. Roman Reigns y Rey Mysterio se enfrentaron por el campeonato Universal y lo hicieron dentro de la jaula, a menos de 48 horas para que se desarrolle el evento PPV de la empresa.

WWE Hell in a Cell 2021 se realizará este domingo desde el Yuengling Center de Tampa y tendrá varias luchas de las dos marcas. En primera instancia, las dos superestrellas iban a verse las caras en dicho evento, pero hubo un cambio de última hora y finalmente se midieron en el capítulo de esta noche de Friday Night SmackDown.

El mítico luchador de raíces mexicanas abrió el show y le mandó un mensaje directo al ‘Jefe Tribal’, diciéndole que le robará el título. Este salió al escenario junto con Paul Heyman y aceptó el reto de Mysterio. Ambos chocaron en el estelar de la jornada, que tuvo como resultado la victoria del ‘Perro Mayor’.

Roman Reigns pensó que la iba a tener fácil ante Rey Mysterio , pero el multicampeón de lucha libre utilizó todos los objetos que estuvieron a su alcance para hacer daño al samoano. Y lo hizo. Sin embargo, este no se rindió por más ataques que recibió y al final se llevó el triunfo con su mortal llave de sumisión.

Roman Reigns derrotó a Rey Mysterio en el main event de WWE SmackDown. Foto: WWE

Mysterio no pudo cumplir su palabra y perdió. Reigns no se quedó satisfecho con su victoria y, luego de sonar la campana, masacró al mexicano hasta dejarlo inconsciente. No se sabe si habrá revancha para el domingo o solamente quedaron afuera del evento.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.