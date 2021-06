Thiago Silva mandó a callar a la delegación peruana por quejarse sobre Neymar

Si existe un jugador que exaspera no solo a sus rivales dentro del campo sino también a los que se encuentran fuera de el, ese es Neymar. El brasileño saca de sus casillas a más de uno con su habilidad con el balón y sus quejidos cada vez que sufre un roce. Esto último sucedió en el partido Perú vs. Brasil, cuando el árbitro pitó un penal por una supuesta infracción de Tapia en contra del delantero. Ante esta jugada, la delegación nacional reclamó que el brasileño “siempre se tira” .

Finalmente, el juez principal no cobró la pena máxima luego de apoyarse con el VAR. Bajo este contexto, el defensor y capitán de la selección brasileña, Thiago Silva, le dejó un recado a los peruanos. “Neymar está contento y, cuando está contento, las cosas se ponen más fáciles. Después del penal, el banco de ellos gritó mucho: ‘él siempre se tira, siempre se tira”, empezó declarando después del partido.

En esa misma línea, el defensor del Chelsea no solo comparó a Neymar con Cristiano y Messi, sino que también mandó a callar a la delegación nacional. “Yo cuando juego con Messi, Cristiano o Neymar, no los pico. No los pico, es mejor quedarse callado, dejar que las cosas pasen, porque cuando más los picas, es peor ”, siguió declarando el futbolista.

Por otra parte, Thiago Silva señaló que la seguridad de la defensa le brinda seguridad a los delanteros. “Hemos aprovechado mejor las oportunidades. Y el hecho de que hayas marcado cero allá atrás (en defensa), le da mayor tranquilidad al delantero o atacante de la creación, como lo es Ney, que se ha ido acercando cada vez más a Pelé. Y está feliz”, agregó.

