Argentina vs. Uruguay EN VIVO se enfrentan HOY por la segunda fecha del Grupo A en la Copa América 2021. La transmisión de este partido, que se disputará en el Estadio Nacional Mané Garrincha desde las 7.00 p. m. (horario peruano) y 9.00 p. m. (horario argentino y uruguayo), estará a cargo de los canales DirecTV Sports, TyC Sports, TV Pública y Teledoce.

En La República Deportes puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros encuentros del torneo, con las alineaciones confirmadas de cada equipo, la narración minuto a minuto de las jugadas más destacadas, el marcador actualizado y videos de los goles.

Argentina vs. Uruguay: ficha del partido

Partido Argentina vs. Uruguay ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 18 de junio ¿A qué hora? 7.00 p. m. (Perú), 9.00 p. m. (Argentina y Uruguay) ¿Dónde? Estadio Mané Garrincha ¿En qué canal? DirecTV Sports, TyC Sports, TV Pública, Teledoce

¿A qué hora juegan Argentina vs. Uruguay?

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p.m.

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Estados Unidos: 8.00 p. m. (ET) / 5.00 p. m. (PT)

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (sábado 19).

La segunda jornada de la Copa América 2021 se cierra este viernes con el duelo más atractivo del Grupo A. Argentina, que viene de empatar 1-1 con Chile, se medirá ante Uruguay, que hace su debut en el torneo tras descansar la fecha anterior, en una nueva edición del clásico del Río de La Plata.

La Albiceleste dejó muchas dudas en su cotejo frente a la selección mapocha, encuentro que comenzó ganando con un golazo de tiro libre de Lionel Messi. No obstante, la Roja pudo igualar el marcador e incluso estuvo cerca de darle vuelta, por lo que Lionel Scaloni tiene la tarea de corregir errores para evitar sorpresas en sus próximos juegos.

En el caso de la Celeste, el técnico Óscar Washington Tabárez apostaría desde el arranque por una dupla ofensiva conformada por Luis Suárez y Edinson Cavani para aliviar la sequía de gol que aqueja a su equipo desde hace tres cotejos.

Argentina y Uruguay vuelven a enfrentarse por la Copa desde el 2015. Aquella vez, los gauchos se impusieron 1-0 a los charrúas también en la fase de grupos, aunque dicha derrota no impidió que los orientales accedieran a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.

¿Qué canal transmite Argentina vs. Uruguay?

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina, Canal 7 TV Pública, TyC Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: NOW NET e Claro, GUIGO, ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Play Deportes, Estadio TNT Sports, DIRECTV Sports Chile, TNT Sports Go

Colombia: Win Sports+, DIRECTV Play Deportes, Win Sports Online, Caracol Play, Caracol TV, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México: Sky Sports, Blue to Go, Fanatiz

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay, Canal 4, Canal 10, Teledoce

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Estados Unidos: TUDN USA, Foxsports.com, TUDN App, Univision NOW, Fox Sports 2, TUDN.com, Univision, FOX Sports App

España: TV3, TVG2, TVG, Esport3 Web.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver TV Pública?

TV Pública o Televisión Pública Argentina es una señal abierta exclusivamente para el país de Argentina. Si deseas acceder a este canal a través de internet, deberás ingresar a la página web www.tvpublica.com.ar, donde podrás disfrutar de los partidos de la Albiceleste en la Copa América 2021.

Satélite

DirecTV: Canal 121 (SD), Canal 1121 (HD)

InTV: Canal 615 (HD)

Click HD: Canal 807

Cablevisión: Canal 18 (HD), Canal 707 (HD).

Cable

Cablevisión: Canal 11 (SD/HD)

Supercanal: canal 14, 15 (analógico) y 20 (HD)

Red Intercable: canal 13.

¿Dónde sintonizar TyC Sports en Argentina?

DirecTV: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD)

Argentina InTV: Canal 100 (SD) y Canal 621 (HD)

Cablevisión: Canal 22 (Analógico) y Canal 101 (Digital/HD)

TeleRed: Canal 19 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 120 (HD)

Cablehogar (Rosario): Canal 15 (Analógico) y Canal 100 (Digital)

Telecentro Gran Buenos Aires: Canal 106 (Digital) y Canal 1016 (HD)

Supercanal: Canal 24 (Analógico) y Canal 107 (Digital)

Cablevisión Flow: Canal 101 (HD)

Dibox: Canal 103 (HD)

DirecTV Sports Colombia: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 750 (SD), Canal 490 (SD) y Canal 893 (HD)

DirecTV Sports Colombia: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 750 (SD), Canal 490 (SD) y Canal 893 (HD).

¿Qué canal es Teledoce en Uruguay?

La señal de Teledoce, también conocido como La Tele, se puede sintonizar en territorio uruguayo en los canales 12 (VHF), 28 (UHF)y 12.1 (TDT) de señal abierta. En caso quieras verlo vía satélite o cable, puedes hacerlo según la siguiente guía de canales:

DirecTV: canal 192 (SD) y 1192 (HD)

Cablevisión: canal 12 (SD) y 702 (HD)

Nuevo Siglo Cable TV: canal 402 (digital) y 422 (HD)

TCC: canal 422 (HD)

Multiseñal Digital: canal 9 (HD) y 12 (SD)

Telecable: canal 8 (analógico), 38 (digital) y 305 (HD)

Del Faro TV Colonia: canal 12 (SD) y 26 (HD).

¿Cómo ver Argentina vs. Uruguay ONLINE?

Si quieres seguir por internet el partido Argentina vs. Uruguay, podrás hacerlo a través de los servicios de streaming DirecTV GO (Sudamérica), TyC Sports Play (Argentina), Estadio TNT Sports (Chile) y Win Sports ONLINE (Colombia). En caso de que no tengas acceso a ninguno de ellos, en La República Deportes encontrarás la cobertura más completa, con el marcador actualizado minuto a minuto, la narración de las mejores jugadas y la recopilación en video de los goles.

Argentina vs. Uruguay: posibles alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Giovanni González, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Nicolás De la Cruz; Luis Suárez y Edinson Cavani.

DT: Oscar Washington Tabárez.

Estadio: Mané Garrincha.

Argentina vs. Uruguay: historial reciente

Argentina 2-2 Uruguay | 18.11.19

Uruguay 0-0 Argentina | 31.08.17

Argentina 1-0 Uruguay | 01.09.16

Argentina 1-0 Uruguay | 16.06.15

Uruguay 3-2 Argentina | 15.10.13.

¿Dónde juegan Argentina vs. Uruguay?

El Estadio Nacional de Brasilia, también conocido como Estadio Mané Garrincha, será la sede para este partido entre Argentina y Uruguay.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.