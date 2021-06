HOY, jueves 17 de junio, Venezuela vs. Colombia EN VIVO se enfrentan por la segunda fecha del Grupo B de la Copa América 2021 desde las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Olímpico Pedro Ludovico, ubicado en Goiana. El cotejo entre la Vinotinto y los cafeteros contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO del canal La Tele Tuya y TVes, únicamente para la región de Venezuela.

Pero no te preocupes, La República Deportes te llevará el minuto a minuto del apasionante encuentro entre Venezuela vs. Colombia por la Copa América 2021. En esta nota no solo encontrarás todas las incidencias de este compromiso, sino también las mejores jugadas, goles y declaraciones.

En Vivo: Minuto a minuto del Colombia vs. Venezuela 16:05 Minuto 2: Se salvó Venezuela ribe pescó un rebote dentro del área, pateó y un jugador venezolano rechaza el balón ha tiempo. 16:02 Inició el partido Colombia vs. Venezuela Ya rueda el balón en el Estádio Olímpico Pedro Ludovico. 16:01 Minuto de silencio en el Colombia vs. Venezuela Se respeta el minuto de silencio por os héroes que luchan contra la COVID-19. 15:59 Colombia vs Venezuela por la Copa América 2021 El Estádio Olímpico Pedro Ludovico albergará el Colombia vs. Venezuela. 15:58 Alineación de Venezuela Faríñez, Moreno, La Mantía, Aristeguieta, Martínez, Alexander González, Cásseres Jr, Manzano, Cumana y Martínez. 15:58 Alineación de Colombia Ospina; Muñoz, Mina, Sánchez, Tesillo; Barrios, Uribe, Cuadrado, Cardona; Zapata y Muriel. 15:57 Colombia y Venezuela cantan sus himnos nacionales Ambas selecciones juegan por la fecha 2 de la Copa América 2021. 15:37 Jugadores ya en cancha Los futbolistas de Colombia y Venezuela ya se encuentran en el terreno de juego practicando previo al encuentro. 15:29 Los equipos ya están en el estadio Colombianos y venezolanos se preparan para salir al campo al pre-calentamiento. ¡LISTOS PARA JUGAR!⚽



🇨🇴 @FCFSeleccionCol y 🇻🇪 @SeleVinotinto ya tienen sus uniformes preparados para el duelo por la segunda fecha del Grupo B de la CONMEBOL #CopaAmérica 2021.



🗒️https://t.co/tiJeYhuBcX#VibraElContinente pic.twitter.com/4VmtgoiZxm — Copa América (@CopaAmerica) June 17, 2021

Venezuela vs. Colombia EN VIVO: alineaciones confirmadas

Colombia : Ospina; Muñoz, Mina, Sánchez, Tesillo; Barrios, Uribe, Cuadrado, Cardona; Zapata y Muriel.

Alineación oficial de la selección cafetera. Foto: Twitter/Colombia

Venezuela : Faríñez, Moreno, La Mantía, Aristeguieta, Martínez, Alexander González, Cásseres Jr, Manzano, Cumana y Martínez.

Alineación oficial de la selección vinotinto. Foto: Twitter/Venezuela

Venezuela vs. Colombia EN VIVO: antesala

Hora del juego Venezuela vs. Colombia

México: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

¿En qué canal ver Venezuela vs. Colombia?

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Fox Sports App, FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports Web, NOW NET e Claro

Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: Win Sports+, Caracol TV, Win Sports Online, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia, Caracol Play

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Perú

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, TLT.

¿Qué canal es TLT?

Para ver el partido Venezuela vs. Colombia por la señal de TLT en territorio venezolano, debes sintonizar los siguientes canales de televisión terrestres o por cable:

Terrestre

TDT: canal 23.2 (SD)

Movistar TV: canal 143

CANTV: canal 11 (SD) y 602 (HD)

Inter Satelital: canañ 103 (HD).

Cable

Inter: canal 19

Super Cable: canal 303

Netuno: canales 32 y 80

CANTV: canal 303 (SD) y 1303 (HD)

TV Zamora: canal 11

Unicable Margarita: canal 40

Selecable Piritu: canal 5.

¿Dónde ver TLT EN VIVO ONLINE por internet?

Puedes ver ONLINE el partido Venezuela vs. Colombia por TLT a través de TLT Play, donde podrás disfrutar de todos los encuentros de la Vinotinto en estas Eliminatorias Qatar 2022.

¿Cómo ver Venezuela vs. Colombia por TLT Play?

Si deseas ver el partido Venezuela vs. Colombia por TLT, pero no cuentas con un televisor a la mano, puedes acceder en su lugar al servicio de streaming TLT Play, para lo cual debes realizar los siguientes pasos a fin de completar tu suscripción:

Ingresar a internet desde un teléfono Android

Realizar la búsqueda en Google Play

Una vez dentro, buscar y seleccionar TLT (La Tele Tuya)

Realizar la descarga (no contiene formas de pago).

¿Cómo ver La Tele Tuya desde el celular?

Sigue los siguientes pasos para suscribirte a TLT (La Tele Tuya) en Roku.

Deberás portar un teléfono Android

Ingresar a Google Play

Buscar TLT La Tele Tuya

Descargar (No contiene formas de pago)

Listo.

¿Cómo ver TVES EN VIVO?

Puedes ver todos los partidos de Venezuela vivo y en directo por TVES dando click AQUÍ

¿Cómo ver Venevisión EN VIVO?

SimpleTV: Canal 102

Movistar TV: Canal 131

CANTV: Canal 5

Inter Satelital: Canal 24

