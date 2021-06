Sergio Ramos: “Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid”

Con 35 años, 16 temporadas y 22 títulos conseguidos, Sergio Ramos se despidió del Real Madrid en un homenaje organizado por el club blanco y encabezado por el presidente de la institución Florentino Pérez.

El acto organizado en la ciudad deportiva de Valdebebas, empezó a las 12:30, hora española, con un video conmemorativo donde se puedo visualizar los momentos más destacados del defensa central vistiendo la camiseta merengue, entre los cuales destaca el gol anotado en la final del Champions League del 2014.

Luego del video, Florentino Pérez tomó la palabra y recordó el año en que fichó al zaguero nacido en Andalucía. “Ramos fue mi primer fichaje español para el Real Madrid... Nunca olvidaré aquel 8 de septiembre (2007). Querido Sergio, has dibujado una de las trayectorias más impresionantes de la historia de nuestro club... Gracias por todo lo que has dado a este club. Para los madridistas que aman este club, siempre serás el hombre de La Décima” , declaró el mandatario de la entidad española.

Posteriormente, llegó el turno de Ramos quien visiblemente emocionado rompió a llorar tras sus primeras palabras. “Ha llegado el momento, uno de los más difíciles de mi vida. Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid ”, dijo antes de que las lágrimas no le permitieran continuar.

“Llegué al Madrid siendo un niño y hoy me despido con mi familia y mis cuatro hijos delante. Quiero agradecer al club, al presidente por todo su cariño, compañeros, entrenadores y trabajadores del club. Os miro a la cara y no puedo evitar emocionarme”, agregó el futbolista quien admitió que le hubiese gustado despedirse en el Santiago Bernabeú acompañado de la afición.

El acto finalizó con la entrega de la insignia de oro al jugador por parte del presidente del club.

Ramos tiene 35 años y no descarta seguir jugando al fútbol. Aún no se conoce el destino del exSevilla, pero no se descarta que juegue en la MLS o en algún equipo top de Europa.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.