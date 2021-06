Sergio Ramos explicó por qué se va de Real Madrid: “Acepto la oferta y me dicen que caducó”

El medio de lágrimas y emociones, Sergio Ramos se despidió de Real Madrid después de 16 temporada, y de levantar de 22 títulos (entre LaLiga, Champions League, y otros), marcar 101 goles y jugar 671 partidos.

El defensa español, en conferencia de prensa, declaró que pese a aceptar la propuesta reducida del club madridista, no hubo acuerdo, pues se tomó un tiempo para considerar la oferta.

“ El club me hace una oferta de un año con bajada de salario. Quiero recalcar y dejar bien claro que el dinero nunca fue un problema, el presidente de mi boca ya sabía los últimos meses que lo mío no fue económico. Era un tema de años, me ofrecían uno y yo quería dos por tranquilidad ”, declaró Sergio Ramos.

Además, el que fue capitán de Real Madrid añadió que sorpresivamente fue comunicado que había vencido el tiempo para dar su respuesta a la propuesta, así como que su vínculo estaba por terminar.

“ Acepto la oferta con la bajada de salario y se me dice que ya no hay oferta, dentro de un plazo hasta el 30 de junio que sigo siendo jugador del Real Madrid. Se me comunica que aún habiendo dado el ok a la última oferta que había sobre la mesa, tenía una fecha de caducidad y yo no me había enterado ”, sostuvo.

“No sé por qué caducó la oferta, no te puedo contestar yo porque lo desconozco. Entiendo que hay un trato amigable y negociable, quizá lo malinterpreté, pero nadie me comunicó que tenía fecha de caducidad”, agregó.

