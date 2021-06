Lucca Mesinas: “Era nuestra meta llevar un equipo completo a Tokio 2020”

Lucca Mesinas ya tenía un cupo reservado para los Juegos Olímpicos Tokio 2020; sin embargo, debía revalidarlo en el Mundial ISA de El Salvador. Luego de conseguir este objetivo y convertirse en el peruano mejor ubicado en la rama masculina de este torneo, Lucca conversó con La República.

“Estoy más tranquilo, durante el Mundial se me pasó mucho por la mente la posibilidad de que me quiten el cupo, aunque creo que eso fue bueno, me hizo esforzarme el doble. Ahora que ya estoy, queda enfocarse en prepararse para lo que es Tokio”, señaló.

“Fue un evento increíble, me motivan mucho los mundiales. Perdí en la ronda dos y fui a repechaje. Estaba super molesto, entró un poco de inseguridad. Me enfoqué, mis amigos me motivaron, me dije que tenia que demostrar que era uno de los mejores del Perú y seguí adelante. Fue duro, pero el saldo fue bueno porque llegué a las finales y fui el mejor peruano ubicado”, agregó.

Mesinas no fue el único que revalidó su clasificación a Tokio. Daniella Rosas hizo lo mismo al asegurar el pase que había conseguido en Lima 2019. Asimismo, Sofía Mulanovich y Miguel Tudela también consiguieron alcanzar un cupo. Así lograron que Perú tenga un equipo completo en los JJ. OO. de Tokio, los cuales tendrán al surf por primera vez entre sus deportes.

“ Es increíble, es la meta que buscábamos porque no todos los países van con equipo completo. Queríamos demostrar que el surf peruano es potencia mundial. Es una alegría tener a 4 representantes, eso nos da más opción de medalla”, sostuvo.

Lucca Mesinas se encuentra compitiendo en Ecuador, luego participará en un torneo en México para después volver a Perú a hacer maletas con miras a la cita olímpica. El medallista panamericano valoró la importancia del apoyo que recibe por parte de las autoridades y sus auspiciadores.

“Todos mis auspiciadores me han venido apoyando muy bien desde hace bastante tiempo, como Quiksilver y Toyota, que está conmigo desde hace dos o tres años y sigue apoyándome muchísimo. El IPD nos está apoyando también para poder entrenar y viajar. Eso es muy bueno para los deportistas, de ese lado me siento muy agradecido”, sentenció.

