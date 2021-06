Figuras del Real Madrid se despiden de Sergio Ramos: “Gracias, leyenda”

La salida de Sergio Ramos del Real Madrid luego de 16 temporadas ininterrumpidas fue para muchos hinchas una noticia sorpresiva, pues el defensa ha sido uno de los jugadores más emblemáticos del club en los últimos años. Confirmada su partida, varios futbolistas del actual plantel, así como otros con pasado en el equipo de la capital española, le dedicaron al central sentidos mensajes de despedida.

“Hoy dejas tu casa, amigo, pero siempre serás una leyenda del Real Madrid. Un placer haber compartido tantos buenos momentos a tu lado. Todo lo mejor en tu futuro”, publicó en sus redes sociales el exportero Iker Casillas, quien compartió vestuarios con Ramos también en la selección española.

“Más que un capitán, (fuiste) mi amigo, mi hermano. Gracias por todos los momentos que pasamos juntos de camino al éxito en el Real Madrid. Te deseo todo lo mejor, leyenda”, escribió, por su parte, el francés Karim Benzema. De igual manera, el defensa Dani Carvajal y el portero Thibaut Courtois le desearon éxitos al sevillano, a quien reconocieron su labor como capitán del Madrid.

Mensajes de despedida de excompañeros de Ramos. Foto: captura de pantalla/Twitter

“Gracias, Sergio Ramos, por todo el tiempo que hemos compartido, por tu ejemplo y compromiso. Eres una leyenda del Real Madrid y del fútbol. Te deseo lo mejor, capitán”, expresó el belga, en tanto que el lateral se pronunció así: “Hasta pronto, capitán. Eres el puro ejemplo de lo que representa el Real Madrid, sacrificio, esfuerzo, dedicación, talento y, sobre todo, profesionalidad. Han sido 8 años aprendiendo del mejor y disfrutando del mejor capitán que uno puede tener. Mucha suerte, amigo”.

Sergio Ramos explica el motivo de su salida

En su última conferencia de prensa como jugador del Madrid, Sergio Ramos reveló que la razón por la que no continuará en la institución es que respondió fuera de plazo la oferta de renovación que le hicieron llegar.

“Acepto la oferta con la bajada de salario y se me dice que ya no hay oferta, dentro de un plazo hasta el 30 de junio que sigo siendo jugador del Real Madrid. Se me comunica que aún habiendo dado el ok a la última oferta que había sobre la mesa, tenía una fecha de caducidad y yo no me había enterado”, refirió.

