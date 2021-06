VER Colombia vs. Venezuela EN VIVO ONLINE se medirán por la segunda fecha del Grupo B de la Copa América 2021 este jueves 17 de junio. Este apasionante cotejo entre cafeteros y vinotintos se llevará a cabo desde las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico (Goiana) y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de DIRECTV Sports para toda Sudamérica, mientras que Win Sports+, Caracol TV y RCN lo pasarán para las regiones de Colombia y Venezuela.

Pero no te preocupes, si no tienes cómo ver el encuentro a través de estos canales, podrás seguir el minuto a minuto en La República Deportes . En esta nota no solo encontrarás la previa de este duelo por Copa América, sino también, alineaciones, incidencias, declaraciones, goles y el mejor resumen de este torneo internacional.

Colombia vs. Venezuela: previa del partido

En conferencia de prensa, el atacante colombiano Luis Muriel señaló que tienen como objetivo ganar la Copa América 2021. “Este es un equipo que tiene que salir a ganar cualquier partido, nuestro objetivo es hacer una gran Copa América, y, ¿por qué no? ganarla”, empezó declarando.

En esa misma línea, el futbolista del Atalanta italiano añadió: “No vinimos de paseo, queremos jugar y ganar, si bien puede utilizarse como pruebas o un banco para encontrar alternativas, cada partido va a ser para ganar”.

“Venezuela es un equipo que deja jugar un poco más, yo quiero estar siempre bien ubicado y a partir de allí dar siempre lo mejor de mí, tratar de marcar goles y conseguir esa victoria que prácticamente nos dejaría en la otra ronda”, siguió comentando.

Colombia vs. Venezuela: cuándo y dónde juegan por Copa América 2021

Colombia y Venezuela se verán las caras este jueves 17 de junio por la segunda fecha del Grupo B de la Copa América 2021. El cotejo se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico, ubicado en Goiana.

Colombia vs. Venezuela: horarios en el mundo

México: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Colombia vs. Venezuela: canales para ver la Copa América

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Fox Sports App, FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports Web, NOW NET e Claro

Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: Win Sports+, Caracol TV, Win Sports Online, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia, Caracol Play

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Perú

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver DirecTV Go Gratis?

Todos los cliente de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cuánto cuesta DirecTV Go en Perú?

Tarifa promocional de S/ 89 soles al mes por cinco meses. La afiliación al pago automático con tarjeta de crédito deberá mantenerse durante el plazo de vigencia de la promoción. Culminado el período promocional, se pagará la tarifa regular de S/162 soles (incluye DIRECTV Garantía S/ 13).

¿Qué canal es Win Sports en Colombia?

DirecTV: canal 633 (SD), canal 1633 (HD), canal 643 (Alterno SD), canal 1643 (Alterno HD)

Claro TV: canal 521 (SD)

Movistar TV: canal 496 (SD), canal 895 (HD)

Tigo: canal 240 (HD).

¿Cómo adquirir Win Sports+?

Llama ya a tu operador de televisión y suscríbete o consulta en la página web de Win Sports+ o en el sitio oficial de tu operador para conocer más detalles. También puedes ingresar a Win Sports Online y seleccionar el plan que mejor se acomode a tu necesidad.

¿Qué canal es Caracol TV?

DirecTV: canal 132 (SD/HD), canal 1132 (HD)

Claro TV: canal 106 (SD), canal 109 (HD)

Movistar TV: canal 156 (SD), canal 816 (HD), canal 166 (Época).

¿Qué canal es RCN?

Claro TV: canal 108 (SD), canal 111 (HD)

Movistar TV: canal 155 (SD), canal 815 (HD)

Claro TV: canal 108 (SD), canal 1008 (HD).

¿Qué canal es RCN en DirecTV en Colombia?

RCN Televisión: canal 130 (SD)

Caracol Televisión: canal 132 (SD)

City TV: cana 133 (SD).

¿Cómo descargar RCN?

A través de Google Play y App Store, en cualquier dispositivo móvil con sistema operativo Android o IOS, podrás descargar la aplicación que te permitirá ver nuestro contenido totalmente gratis.

Colombia vs. Venezuela: historial de partidos

Colombia 4-0 Venezuela | 1979

Colombia 0-0 Venezuela | 1979

Colombia 4-2 Venezuela | 1989

Colombia 2-0 Venezuela | 2001

Colombia 1-0 Venezuela | 2004

Colombia 0-1 Venezuela | 2015.

