Claudio Vivas: “Nos preocupa que nos hayan cobrado siete penales en contra y ninguno a favor”

Al plantel de Cusco FC le importa poco que Sporting Cristal haya ganado la primera parte de la Liga 1. Desde su entrenador, Claudio Vivas, y el plantel de jugadores aseguran estar comprometidos con la posibilidad de avanzar en la Copa Bicentenario y darle una alegría a sus hinchas.

“Los partidos se juegan once contra once y en la cancha. Vamos a jugarles de igual a igual. Estamos trabajando bien hace varias semanas”, apuntó Vivas, quien no se quedó callado ante los siete penales que les han cobrado en contra en siete cotejos.

“A la hora de impartir justicia los árbitros deben ser equitativos. Que no nos regalen nada desde ningún punto de vista, los partidos se ganan en la cancha, jugando al fútbol y siendo mejores que el rival, a nosotros no nos cobraron penales y en contra tenemos siete. Han pasado desapercibidos por el arbitraje y el periodismo en general. En cada partido son determinantes en los resultados”, dijo el entrenador reconociendo que algunos son justos, pero otros no.

Sobre el tema, también declaró Alfredo Ramúa: “En la mayoría de partidos nos cobran penales y es increíble, cualquier cosa en el área es penal y nos toca sufrir con eso; nos preocupa aún sabiendo que algunos son y otros no. Jugar ante Cristal es muy especial y tenemos que salir con el ánimo al tope para ganar”.

Cusco FC se mide mañana viernes 18 a las 3 p. m. ante Cristal en el estadio Miguel Grau del Callao. “Hizo bien estar 14 días concentrados para tener nuevas ideas y opciones de sistemas de juego. El esfuerzo de la directiva por tener un gran plantel es importante, tenemos que aprovechar eso. Se me hace difícil elegir once titulares y siete suplentes”, concluyó Vivas en video proporcionado por el club.