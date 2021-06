Brasil vs: Perú: a conquistar la Copa América

Perú nunca llega como favorito a la Copa América, pero intentará desde hoy ser nuevamente la sorpresa, tal como sucedió en el 2019: de ser goleado, precisamente por el anfitrión, a jugar la final ante el mismo rival. Así es el fútbol, así es la ‘Bicolor’, que hoy mirará el partido ante Brasil como un nuevo comienzo. Con rostros nuevos y dejando atrás todo aquello que los desconcentre del juego.

Y es que la supuesta indisciplina de Christian Cueva, antes del viaje, es denominada por el comando técnico un “tema privado” del cual no se habla, por lo menos no públicamente, con el objetivo de enfocarse en el difícil duelo ante la ‘Verdeamarela’.

Las estadísticas están para romperse, suele ser una frase cliché que se transforma en incentivo para la ‘Bicolor’. Los cotejos ante los dirigidos por Tite se han dado cada vez más seguidos, pero los números continúan siendo traicioneros para los nuestros. Se han enfrentado en 19 oportunidades en duelos por Copa América y el historial favorece ampliamente a los brasileños con un saldo de 13 triunfos, tres empates y tres derrotas. Además, suman 42 tantos a favor y 14 en contra. Pero no cabe duda de que la palabra revancha salta a la palestra. Aún recordamos aquel siete de julio del 2019 en el estadio Maracaná, cuando la ‘Blanquirroja’ luchó por alzar la tan ansiada Copa, pero no pudo.

Hoy no estará Paolo Guerrero, pero el Perú ganó en los últimos meses a Gianluca Lapadula como carta gol. Junto a André Carrillo y Cueva, el equipo de todos saldrá al campo del Nilton Santos con el ánimo al tope, luego de la victoria ante Ecuador en Quito por las eliminatorias y convencido de que puede iniciar la Copa sumando. Equipo que gana se repite y el ‘Tigre’ lo sabe, por eso echará al campo el mismo once que celebró en la altura, solo el cambio de Aldo Corzo por Luis Advíncula, quien no fue convocado. Marco López se ganó a pulso la titularidad y le dará frescura atrás, mientras que a Santiago Ormeño aún no lo podremos ver en acción, pues no se encuentra al 100%, así lo confirmó Gareca en conferencia de prensa.

Rival de temer

Brasil se ha ganado a pulso el favoritismo para la Copa América. Aunque suelen no brillar, los de Tite arrastran ocho victorias consecutivas –entre amistosos y partidos oficiales– y los motiva el buen presente de Neymar, de floja temporada en Europa pero que ha anotado y asistido en los últimos tres juegos de la ‘Canarinha’.

Contra Perú podrían darse modificaciones en la mitad del once que venció 3-0 a Venezuela, decaída por lesiones y Covid-19, en la apertura de la Copa América el pasado domingo en Brasilia. Y es que en el último entrenamiento en la Granja Comary, sede de Brasil en el estado de Río de Janeiro, el entrenador dio pistas del once que usará contra la ‘Bicolor’.

Thiago Silva regresaría a la zaga tras superar una lesión muscular que lo marginó de la última doble jornada de las eliminatorias. El hombre del PSG haría dupla con Eder Militao y Marquinhos descansaría.

Alex Sandro puede ocupar el espacio de Renan Lodi en la banda izquierda, mientras que Fabinho reemplazaría a Fred y Everton Ribeiro a Lucas Paquetá en el mediocampo. En el ataque, Neymar comandará un poderoso tridente ofensivo que estará integrado también por Gabigol y Everton ‘Cebolinha’.

Perú no es favorito, pero puede dar la sorpresa. Así es el fútbol, así es la ‘Bicolor’ del ‘Tigre’.

Sabías que...

Precaución. Miguel Trauco no entrenó por presentar un cuadro de tos. Fue sometido a la prueba Covid-19, al igual que el resto del plantel, y el resultado fue negativo.

A jugar. Colombia y Venezuela juegan hoy a las 4 p.m. en Goiânia.

Reacciones

Danilo - Lateral de Brasil

“Les advertí a mis compañeros que Lapadula se trata de un jugador que merece mucha atención y que tiene que ser marcado de forma diferente. Es muy inteligente y puede crear jugadas de peligro en cualquier momento. Tiene mucha técnica”.

Ricardo Gareca - Técnico de Perú

“Estamos en un momento en el que tratamos de reencontrarnos. Es una linda oportunidad Brasil por lo que representa, es muy sólido, con jugadores potentes. Será un partido duro. Es una de las selecciones que más hemos enfrentado”.