Continúa la Copa América 2021. Colombia vs. Venezuela disputan por la jornada 2 del Grupo A del torneo este jueves 17 de junio. Desde el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, DirecTV Sports transmitirá el juego a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana).

Con el triunfo por 1-0 que lograron los cafeteros frente a Ecuador en el primer partido del campeonato, Colombia se ubica en el segundo lugar del grupo , solo por debajo de Brasil. Previo al choque de esta tarde, Luis Fernando Muriel, atacante del seleccionado colombiano, dijo que su equipo no está de paseo y que se tiene la mira puesta en hacer una buena Copa América. “Esta es un equipo que tiene que salir a ganar cualquier partido, nuestro objetivo es hacer un buen campeonato, y ¿por qué no? ganarla”, detalló el jugador del Atalanta.

Por otro lado, Venezuela se posiciona en el último lugar del grupo, luego de caer por 3-0 contra Brasil en su partido debut. Los encargados de anotarle a los venezolanos fueron Aoas Correa, Neymar y Gabigol. Si los dirigidos por el portugués José Peseiro planean escalar en la tabla, están obligados a lograr una victoria en esta segunda fecha del torneo.

¿Cuándo juega Colombia vs. Venezuela?

Argentina: DirecTV Sports, TV Pública, TyC Sports

Bolivia: Tigo Sports, Unitel

Brasil: SBT, ESPN, Fox Sports

Chile: DirecTV Sports, Canal 13, TNT Sports

Colombia: DirecTV Sports, Caracol TV, RCN, Win Sports +

Costa Rica: ESPN, ESPN 2, DirecTV Sports, DirecTV Go y DirecTV Play

Ecuador: DirecTV Sports, TC, El Canal del Fútbol

México: Sky Sports, Fanatiz

Paraguay: Telefuturo, TiGo Sports, SNT, Trece

Perú: DirecTV Sports, América TV

Uruguay: DirecTV Sports, Dexary

Venezuela: Simple TV (DirecTV Sports), TLT, IVC

Estados Unidos: Unimás, TUDN USA, FS2

España: DAZN, TVG 1 y TVG 2.

¿A qué hora juega Colombia vs. Venezuela?

Venezuela: 5.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Costa Rica: 3.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m

El duelo arrancará a las 4.00 p. m. (hora peruana y colombiana). Foto: Conmebol

Colombia vs. Venezuela: horario colombiana

El enfrentamiento entre Colombia vs. Venezuela se podrá ver desde las 4.00 p. m. en Colombia.

Colombia vs. Venezuela: horario venezolana

El choque entre Colombia vs. Venezuela se podrá ver desde las 5.00 p. m. en Venezuela .

Colombia vs. Venezuela: canal de transmisión

¿Dónde ver Colombia vs Venezuela EN VIVO?

Para ver la transmisión por internet del partido Colombia vs Venezuela cuentas con varias opciones. Una de ellas es hacerlo desde territorio venezolano a través de TLT Play, o desde otra región de Sudamérica vía DirecTV GO, servicios de streaming del canal TLT y el operador de televisión por satélite DirecTV, respectivmente. En caso de que no tengas acceso a ninguno de estos, puedes seguir la cobertura ONLINE que te ofrece gratis La República Deportes, con el marcador del encuentro y la narración de las jugadas más destacadas e incidencias.

¿Dónde se jugará el partido de Colombia vs. Venezuela?