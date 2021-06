¿Sergio Ramos a Boca? Periodistas insinúan esta posibilidad tras su salida del Real Madrid

Sergio Ramos ya no será más jugador del Real Madrid, así lo dio a conocer el mismo club blanco el último miércoles. Con esto se pone fin a la serie de interminables rumores que anunciaban una prolongación de contrato o una salida intempestiva. Ahora, solo queda por saber qué hará el experimentado zaguero. ¿A qué equipo irá?

Ante esta interrogante, los fanáticos y periodistas empezaron a soltar sus teorías. Sin embargo, mientras algunos se basan en criterios lógicos, otros solo se dejan llevar por la emoción. Este último es el caso de los panelistas de un programa deportivo de la cadena ESPN. En su espacio, sugirieron la posibilidad de que Ramos llegaría a Boca Juniors a reforzar la zaga.

El “argumento” que utilizaron para sustentar dicha especulación es la declaración que dio Ramos alguna vez en una entrevista. “Siempre me han dicho que tengo similitudes al jugador argentino. También seguí en su día a Maradona. El Boca Juniors siempre me ha simpatizado un poco más [que River]. Si me tuviese que quedar con uno, Boca siempre me ha gustado un poquito más [por] Juan Román Riquelme, la Bombonera y esas cosas”.

El jueves será el adiós

Este jueves Sergio Ramos será el protagonista de una ceremonia especial de despedida. La cita contará con la presencia del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y servirá para rendir homenaje al jugador que entregó la mayor parte de su carrera a la camiseta blanca.

