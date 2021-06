Eurocopa 2021 EN VIVO y EN DIRECTO. Revisa a continuación la programación de todos los partidos de este miércoles 16 de junio, horarios, fase de grupos, resultados y más. No te pierdas el encuentro entre Italia vs. Suiza que arranca a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). Entérate de todos los incidentes del torneo europeo a través de La República Deportes.

¿Cuándo se juega la Eurocopa 2021?

El campeonato que organiza la UEFA y que revive en este 2021 inició el viernes 11 de junio, con el encuentro entre Turquía e Italia. En total, son 24 selecciones las que competirán por el título y están divididas en seis grupos, que van desde la A hasta la F.

Las semifinales se tiene previsto que se celebrarán los días 6 y 7 de julio, y el campeón se conocerá el domingo 11 de mismo mes . En total, se jugarán 51 partidos.

Eurocopa 2021: programación

Fecha Hora Partido Estadio 11 de junio Finalizado Turquía 0-3 Italia Olímpico de Roma 12 de junio Finalizado Gales 1-1 Suiza Olímpico de Bakú 12 de junio Finalizado Dinamarca 0-1 Finlandia Parken 12 de junio Finalizado Bélgica 3-0 Rusia Krestovski 13 de junio Finalizado Inglaterra 1-0 Croacia Wembley 13 de junio Finalizado Austria 3-1 Macedonia del Norte Arena Națională 13 de junio Finalizado Países Bajos 3-2 Ucrania Amsterdam Arena 14 de junio Finalizado Escocia 0-2 República Checa Hampden Park 14 de junio Finalizado Polonia 1-2 Eslovaquia Krestovski 14 de junio Finalizado España 0-0 Suecia La Cartuja 15 de junio Finalizado Hungría 0-3 Portugal Ferenc Puskás 15 de junio Finalizado Francia 1-0 Alemania Allianz Arena 16 de junio 8.00 a. m. Finlandia vs. Rusia Krestovski (San Petersburgo) 16 de junio 11.00 a. m. Turquí vs. Gales Olímpico de Bakú 16 de junio 2.00 p. m. Italia vs. Suiza Olímpico de Roma

Eurocopa 2021: fase de grupos

Viernes 11 de junio

Grupo A: Turquía - Italia

Sábado 12 de junio

Grupo A: Gales - Suiza

Grupo B: Dinamarca - Finlandia

Grupo B: Bélgica - Rusia

Domingo 13 de junio

Grupo D: Inglaterra - Croacia

Grupo C: Austria - Macedonia del Norte

Grupo C: Holanda - Ucrania

Lunes 14 de junio

Grupo D: Escocia - República Checa

Grupo E: Polonia - Eslovaquia

Grupo E: España - Suecia

Martes 15 de junio

Grupo F: Hungría - Portugal

Grupo F: Francia - Alemania

Miércoles 16 de junio

Grupo B: Finlandia - Rusia

Grupo A: Turquía - Gales

Grupo A: Italia - Suiza

Jueves 17 de junio

Grupo C: Ucrania - Macedonia del Norte

Grupo B: Dinamarca - Bélgica

Grupo C: Holanda - Austria

Viernes 18 de junio

Grupo E: Suecia - Eslovaquia

Grupo D: Croacia - República Checa

Grupo D: Inglaterra - Escocia

Sábado 19 de junio

Grupo F: Hungría - Francia

Grupo F: Portugal - Alemania

Grupo E: España - Polonia

Domingo 20 de junio

Grupo A: Italia - Gales

Grupo A: Suiza - Turquía

Lunes 21 de junio

Grupo C: Macedonia del Norte - Holanda

Grupo C: Ucrania - Austria

Grupo B: Rusia - Dinamarca

Grupo B: Finlandia - Bélgica

Martes 22 de junio

Grupo D: República Checa - Inglaterra

Grupo D: Croacia - Escocia

Miércoles 23 de junio

Grupo E: Eslovaquia- España

Grupo E: Suecia - Polonia

Grupo F: Alemania - Hungría

Grupo F: Portugal - Francia

Eurocopa 2021: fixture

Fase de grupos: del 11 al 23 de junio

Octavos de final: del 26 al 29 de junio

Cuartos de final: 2 y 3 de julio

Semifinales: 6 de julio

Final: 11 de julio

Partidos de hoy de la Eurocopa 2021

Este miércoles 16 de junio se disputarán dos partidos por el Grupo A (Turquía vs. Gales e Italia vs. Suiza) y uno por el B (Finlandia vs. Rusia), en el inicio de la fecha 2 de la fase de grupos.

*Horarios de Perú.

Horario Finlandia vs. Rusia

Perú: 8.00 a. m.

8.00 a. m. México: 8.00 a. m.

Costa Rica: 7.00 a. m.

Colombia: 8.00 a. m.

Ecuador: 8.00 a. m.

Estados Unidos: 9.00 a. m. (ET) / 6.00 a. m. (PT)

Venezuela: 9.00 a. m.

Bolivia: 9.00 a. m.

Paraguay: 9.00 a. m.

Chile: 9.00 a. m.

Brasil: 10.00 a. m.

Argentina: 10.00 a. m.

Uruguay: 10.00 a. m.

España: 3.00 p. m.

Finlandia: 4.00 p. m.

Rusia: 4.00 p. m. (Moscú, San Petersburgo).

Horario Italia vs. Suiza

Perú: 2.00 p. m.

2.00 p. m. México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Suiza: 9.00 p. m.

Horario Turquía vs. Gales

Perú: 11.00 a. m.

11.00 a. m. México: 11.00 a. m.

Costa Rica: 10.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Estados Unidos: 12.00 p. m. (ET) / 9.00 a. m. (PT)

Venezuela: 12.00 p. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

Reino Unido: 5.00 p. m.

Turquía: 7.00 p. m.

Tabla de posiciones de la Eurocopa 2021

Tabla de posiciones del Grupo A

Tabla de posiciones del Grupo C

Tabla de posiciones del Grupo D

Tabla de posiciones del Grupo E

Tabla de posiciones del Grupo F

Resultados de la Eurocopa 2021