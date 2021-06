La Eurocopa 2021 entra a la segunda fecha de la fase de grupos este miércoles 16 de junio. Las mejores selecciones del Viejo Continente continúan su lucha por la clasificación para la siguiente fase en pos del título.

Esta jornada abre con un juego por el Grupo B, cuyo segundo mejor elenco, Finlandia, visita a una Rusia, necesitada de triunfos tras la derrota ante Bélgica. A continuación, un Gales que apenas pudo empatar en la fecha pasada choca con un conjunto turco dispuesto a sumar sus primeros puntos.

El plato fuerte de la jornada será el enfrentamiento de la Azurri italiana, cabeza del grupo A, contra los Navajos suizos. Revisa a continuación los horarios y canales en distintos países para que no te pierdas nada de esta nuevo día de fútbol.

¿Quiénes juegan hoy por la Eurocopa 2021?

Este miércoles 16 de junio habrá dos partidos por el Grupo A (Turquía vs. Gales e Italia vs. Suiza) y uno por el B (Finlandia vs. Rusia), en el inicio de la fecha 2 de la fase de grupos.

Fecha Hora Partido Estadio 16/6 8.00 a. m. Finlandia vs. Rusia Krestovski (San Petersburgo) 16/6 11.00 a. m. Turquía vs. Gales Olímpico de Bakú 16/6 2.00 p. m. Italia vs. Suiza Olímpico de Roma

*Horarios de Perú.

Horario Finlandia vs. Rusia

Perú: 8.00 a. m.

México: 8.00 a. m.

Costa Rica: 7.00 a. m.

Colombia: 8.00 a. m.

Ecuador: 8.00 a. m.

Estados Unidos: 9.00 a. m. (ET) / 6.00 a. m. (PT)

Venezuela: 9.00 a. m.

Bolivia: 9.00 a. m.

Paraguay: 9.00 a. m.

Chile: 9.00 a. m.

Brasil: 10.00 a. m.

Argentina: 10.00 a. m.

Uruguay: 10.00 a. m.

España: 3.00 p. m.

Finlandia: 4.00 p. m.

Rusia: 4.00 p. m. (Moscú, San Petersburgo).

Rusia se vio superada por Bélgica en su debut. Foto: EFE

Horario Turquía vs. Gales

Perú: 11.00 a. m.

México: 11.00 a. m.

Costa Rica: 10.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Estados Unidos: 12.00 p. m. (ET) / 9.00 a. m. (PT)

Venezuela: 12.00 p. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

Reino Unido: 5.00 p. m.

Turquía: 7.00 p. m.

Gales empató con Suiza en la primera fecha del Grupo A. Foto: EFE

Horario Italia vs. Suiza

Perú: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Suiza: 9.00 p. m.

En la fecha 1, Italia venció a Turquía y sumó sus primeros tres puntos en la Eurocopa 2021. Foto: AFP

¿Qué canales transmiten los partidos de hoy de la Eurocopa 2021?

Finlandia vs. Rusia

Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Costa Rica: Sky HD

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: PrendeTV, ESPN, TUDN Radio, SiriusXM FC

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Brasil: SporTV

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

España: Cuatro, Mitele Plus

Finlandia: YLE TV2, YLE Areena.

Turquía vs. Gales

Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Costa Rica: Sky HD

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: PrendeTV, ESPN, TUDN Radio, SiriusXM FC

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Brasil: SporTV

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

España: Cuatro, Mitele Plus

Reino Unido: BBC One, BBC Sport Web, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK, S4C, BBC iPlayer

Turquía: TRT 1, Idman TV.

Italia vs. Suiza

Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Costa Rica: Sky HD, Repretel Canal 6, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TD Mas

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Win Sports+, Win Sports Online, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: PrendeTV, ESPN, TUDN Radio, SiriusXM FC

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: DIRECTV Sports Chile, TNT Sports HD, Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, DIRECTV Play Deportes

Brasil: SporTV

Argentina: TNT Sports, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

España: TeleCinco España, Mitele

Italia: RAI 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, NOW TV, SKY Go Italia, RaiPlay, Sky Sport 251

Suiza: SRF zwei, RSI La 2, RTS 2, RTS Sport.

¿Cómo ver los partidos de hoy de la Eurocopa 2021 por internet?

Los partidos de la Eurocopa 2021 están disponibles en vivo en las plataformas de streaming de los canales con los derechos de transmisión. Así, en México podrán verse por Blue To Go, en Perú y gran parte de Sudamérica por DirecTV GO, y en España por Mi Tele.

La República Deportes también te llevará las incidencias más relevantes de esta nueva fecha de la Eurocopa 2021 en directo.

