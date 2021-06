Perú vs. Brasil EN VIVO se enfrentan por la segunda fecha del Grupo B de la Copa América 2021 este jueves 17 de junio. El duelo entre el combinado nacional y la Canarinha está pactado para llevarse a cabo en el Estadio Olímpico Nilton Santos (Río de Janeiro) desde las 7.00 p. m. (hora peruana). Además, contará con TRANSMISIÓN EN VIVO de DirecTV Sports para toda Sudamérica, mientras que DirecTV Play lo hará vía streaming online.

Si no tienes la posibilidad de seguir el compromiso entre Perú vs. Brasil a través de estos medios, puedes conectarte a La República Deportes. Aquí no solo encontrarás la previa, sino que también el minuto a minuto de este cotejo, incidencias, goles, declaraciones y más.

Perú vs. Brasil: previa del partido

La selección peruana ya se encuentra en tierras brasileñas con el objetivo de realizar una buena presentación en la Copa América. Para este torneo, el entrenador Ricardo Gareca convocó a jugadores nuevos, como Santiago Ormeño y Gianluca Lapadula.

En la previa de este encuentro, el estratega argentino habló sobre la actualidad del combinado nacional. “Llegamos bien, lo vemos muy bien a los jugadores, al grupo. Tenemos bastante resuelto para los partidos desde hace unos días. Estamos en un momento en el que tratamos de reencontrarnos. Es una linda oportunidad Brasil por lo que representa. Será un partido duro. Es una de las selecciones que más hemos enfrentado”, declaró en conferencia de prensa.

“Somos una selección que va mejorando partido tras partido. El equipo que va a jugar mañana lo venimos trabajando con anticipación. Tenemos bastante resuelto todo. Todo lo que uno planifica, esperemos poder trasladarlo en el desarrollo del juego. De hecho enfrentamos a una selección que puede llegar a impedirlo. Por lo menos veo bien a la selección anímicamente”, sentenció el ‘Tigre’.

Perú vs. Brasil: cuándo y dónde juegan

El cotejo entre Perú vs. Brasil se llevará a cabo este jueves 17 de junio en el Estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro.

Perú vs. Brasil: horarios en el mundo

México: 7.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Perú vs. Brasil: canales para ver la Copa América

Argentina: TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO, SBT, Watch ESPN Brasil, NOW NET e Claro

Chile: TNT Sports Go, DIRECTV Play Deportes, Estadio TNT Sports, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Play Deportes, Win Sports Online, Win Sports+, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Perú: América TVGO, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes, América Televisión

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Perú vs. Brasil en Perú?

Puedes sintonizar el duelo por las señales de América TVGO, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes y América Televisión.

Recuerda que DirecTV Sports es canal 610 (SD, señales localizadas), canal 683 (SD, panregional), canal 1610 (HD, señales localizadas) y canal 4000 (4K, canal virtual de eventos deportivos temporales).

¿Cómo activar DirecTV Go gratis?

Desde tu televisor ingresa al Google app store

Ve a la opción de búsqueda y escribe DIRECTV GO

Selecciona la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo entrar en DirecTV Go?

Ingresa a www.directvgo.com y ve a iniciar sesión o abre la aplicación en tu celular.

o abre la aplicación en tu celular. Luego ingresa tu correo electrónico asociado a MiDIRECTV y tu contraseña.

Disfruta de las mejores series, películas, deportes y canales en vivo.

¿Cuánto cuesta DirecTV Go en Perú?

La tarifa promocional es de S/ 89 soles al mes por cinco meses. La afiliación al pago automático con tarjeta de crédito deberá mantenerse durante el plazo de vigencia de la promoción. Culminado el periodo promocional, se pagará la tarifa regular de S/162 soles (incluye DIRECTV Garantía de S/ 13).

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.