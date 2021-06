Venezuela vs. Colombia se miden este jueves 17 de junio por la fecha 2 del Grupo B en la Copa América 2021. El escenario para este partido será el Estadio Olímpico Nilton Santos desde las 4.00 p. m. (horario peruano y colombiano) y 5.00 p. m. (horario venezolano). La transmisión estará a cargo de la señal de DirecTV Sports, pero puedes seguir la cobertura ONLINE del compromiso, con el marcador actualizado y la recopilación de los goles, a través de La República Deportes.

Luego de la goleada 3-0 sufrida a manos del anfitrión Brasil en el debut, la selección venezolana tiene otra dura prueba por la jornada 2 de la Copa ante el equipo colombiano. La Vinotinto saldrá con la esperanza de sumar pese a las múltiples bajas que sufrió desde antes del inicio del torneo a causa de un brote de coronavirus.

Los cafeteros, por su parte, buscarán empezar a asegurar su pase a la siguiente ronda con un triunfo sobre el cuadro venezolano. En su primer encuentro, se impuso 1-0 a Ecuador, resultado que le permite liderar su grupo junto a la Verdeamarela, con tres puntos cada uno.

Venezuela vs. Colombia: ficha del partido

Partido Venezuela vs. Colombia ¿Cuándo juegan? Jueves 17 de junio ¿A qué hora? 4.00 p. m. (Perú y Colombia), 5.00 p. m. (Venezuela) ¿Dónde? Estadio Olímpico Nilton Santos ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Venezuela vs. Colombia?

Colombia: 4.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Qué canal transmite Venezuela vs. Colombia?

Argentina: TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Fox Sports App, FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports Web, NOW NET e Claro

Chile: Estadio TNT Sports, TNT Sports Go, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: Win Sports+, Caracol TV, Win Sports Online, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia, Caracol Play

Costa Rica: Repretel En Vivo, Repretel Canal 6, Tigo Sports Costa Rica, Teletica Canal 7, Sky HD, TD Mas, Teletica Radio, Teletica En Vivo

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

México: Sky Sports, Fanatiz

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: Unimás, TUDN USA, FS1.

¿Dónde ver Venezuela vs. Colombia por DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Qué canal es DirecTV Sports en Venezuela?

En territorio venezolano, la señal de DirecTV Sports forma parte de la parrilla de canales de Simple TV, servicio de televisión por suscripción. Si quieres ver el partido Venezuela vs. Colombia, debes sintonizar los canales 111 (SD) y 610 (HD).

¿Cómo ver Venezuela vs. Colombia por DirecTV GO?

En caso de que quieras ver el partido Venezuela vs. Colombia por internet, puedes hacerlo a través de DirecTV GO, servicio de streaming de DirecTV. Puedes acceder al mismo desde la página web o mediante la aplicación para dispositivos electrónicos con sistemas operativos iOS y Android. Sin embargo, ten en cuenta que la señal de DirecTV GO para Sudamérica solo está disponible en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

¿Cuánto cuesta la suscripción a DirecTV GO?

El plan básico de DirecTV GO, que incluye DirecTV Sports, tiene un costo mensual de 39 soles. En caso de que quieras contratar el plan full, con mayor variedad de canales y contenidos de video bajo demanda, deberás abonar un pago mensual de 65 soles.

¿Cuál es la programación de DirecTV Sports?

En DirecTV Sports podrás ver todos los partidos de la Copa América 2021, así como todos los encuentros de la Eurocopa 2020. También tienes acceso a ligas como la española, torneos continentales como la Copa Sudamericana y diversas ligas de básquet en Sudamérica.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.