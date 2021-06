Ayacucho FC cambió de arquero un minuto antes de la tanda de penales y clasificó

Ayacucho FC sigue a paso firme su aventura en la Copa Bicentenario 2021, luego de superar la ronda de octavos de final ante Alianza Atlético de Sullana. Ambos equipos se vieron las caras en un partido que empataron 0-0 en los 90 minutos reglamentarios, pero los zorros fueron más efectivos en la tanda de penales, tanto para anotar como para atajar los lanzamientos del rival.

A un minuto del pitazo final, el técnico Walter Fiori ordenó el ingreso de Andy Vidal en reemplazo de Maximiliano Cavallotti para defender la portería del conjunto sureño. La estrategia fue un éxito, pues el guardameta contuvo los remates de Willy Pretell y Diego Saffadi, y permitió la victoria 4-3 de su club.

Culminado el encuentro, Vidal expresó su alegría por contribuir al pase de su escuadra a la siguiente ronda. “Mi fuerte es atajar penales y en todos lados. Cualquier momento y cualquier situación yo voy a estar presto para complementar al equipo y ayudar a ganar”, declaró para Gol Perú.

Así fue el penal decisivo que atajó Vidal

“(Jhonny Vegas) dijo que era una posibilidad, no lo determinó pero me dijo que me vaya mentalizando. Faltando cinco minutos del complementario me llamó para hacer calentamiento. Tuve que entrar bastante concentrado e hice mi chamba”, añadió el portero.

Tras dejar en el camino al Vendaval, Ayacucho FC se convirtió en el primer cuadro ya instalado en los cuartos de final de la Copa Bicentenario. Su próximo rival saldrá del vencedor en el cruce Cusco FC vs. Sporting Cristal, que se jugará este sábado.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.