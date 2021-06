Este martes 15 de junio se completa la fecha 1 de la primera fase de la Eurocopa 2021 con dos partidazos por el llamado ‘grupo de la muerte’. Primero, la escuadra de Portugal, campeona defensora que tiene a Cristiano Ronaldo como máxima estrella, visitará al elenco de Hungría dirigido por Marco Rossi.

En el segundo turno chocan dos selecciones históricas de Europa y favoritas al título: Alemania, con figuras como Gündogan, Kroos y Müller, recibe a Francia, actual campeón del mundo que ostenta a Mbappé y Benzema entre sus principales cartas ofensivas.

A continuación, te dejamos los horarios, canales de TV y plataformas de internet para seguir estos espectaculares cotejos por el Grupo F de la Euro 2021 EN VIVO desde Perú, Argentina, España y varios otros países.

¿Quiénes juegan hoy por la Eurocopa 2021?

Este martes 15 de junio se juegan los dos partidos de la primera fecha del Grupo F: Portugal vs. Hungría y Francia vs. Alemania.

Fecha Hora* Partido Estadio 15 de junio 11.00 a. m. Portugal vs. Hungría Ferenc Puskas (Budapest) 15 de junio 2.00 p. m. Francia vs. Alemania Allianz Arena (Munich)

*Horarios de Perú.

Horario Portugal vs. Hungría

Perú: 11.00 a. m.

México: 11.00 a. m.

Costa Rica: 10.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Estados Unidos: 12.00 p. m. (ET) / 9.00 a. m. (PT)

Venezuela: 12.00 p. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

Portugal: 5.00 p. m.

Hungría: 6.00 p. m.

Portugal y Hungría se enfrentan en el primer partido de este martes 15. Foto: composición/EFE

Horario Francia vs. Alemania

Perú: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

En 2016, Francia venció 2-0 a Alemania por las semifinales de la Eurocopa de ese año. Luego perdió la final ante Portugal. Foto: Agencia EFE

¿Qué canales transmiten los partidos de hoy de la Eurocopa 2021?

Portugal vs. Hungría

Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Costa Rica: Sky HD

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: PrendeTV, ESPN, SiriusXM FC

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Brasil: SporTV

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

España: Cuatro, Mitele Plus

Portugal: Sport TV1, Sport TV Multiscreen, SIC

Hungría: M4 Sports.

Francia vs. Alemania

Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Costa Rica: Sky HD

Colombia: Win Sports+, DIRECTV Sports Colombia, Win Sports Online, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: Univision, TUDN USA, ESPN, TUDN.com, TUDN App, Univision NOW, SiriusXM FC, TUDN Radio

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: TNT Sports HD, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Brasil: SporTV

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, TNT Sports, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

España: TeleCinco España, Mitele Plus

Francia: beIN Sports 1, Molotov, beIN SPORTS CONNECT, M6, beIN Sports MAX 5, Free, M6.fr

Alemania: Magenta Sport, ZDF, SRF zwei.

¿Cómo ver los partidos de hoy de la Eurocopa 2021 por internet?

Por lo general, los partidos de la Eurocopa 2021 están disponibles en vivo a través de las plataformas de streaming de los canales con los derechos de transmisión. Así, en México podrán verse por Blue To Go, en Perú y gran parte de Sudamérica por DirecTV GO, y en España por Mi Tele.

La República Deportes también te llevará el minuto a minuto y las incidencias más destacadas de esta nueva fecha de la Euro 2021 en directo.

