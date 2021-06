DT de Dinamarca denuncia presión de la UEFA para retomar el partido contra Finlandia

El entrenador de la selección de Dinamarca, Kasper Hjulmand, reveló que su equipo no quería continuar jugando el partido del pasado sábado luego de la emergencia médica de Christian Eriksen. No obstante, contó que volvieron al terreno de juego porque la UEFA les dijo que iban a perder esa fecha de la Eurocopa si no lo hacían.

“Sentimos que nos presionaron y nos colocaron en un dilema. Había dos posibilidades. Quedó muy claro. Es totalmente erróneo si alguien cree que dijimos que queríamos seguir jugando. Es indiscutible que teníamos que elegir entre dos escenarios. Cualquier otra cosa no es cierta”, contó el DT en conferencia de prensa este martes.

“El único liderazgo real habría sido mandar a los jugadores a un autobús y enviarlos a casa y, luego, lidiar con la situación”, reclamó Hjulmand, refiriéndose al proceder de la UEFA. “Con los casos de covid sí que es posible aplazar un juego durante 48 horas, pero no por un paro cardíaco. Creo que eso está mal. A veces, un buen liderazgo se lleva a cabo a través de la compasión”.

El terrible suceso

El sábado 12 de junio se disputó el partido entre las selecciones de Dinamarca y Finlandia. El encuentro ocurría en el marco de la Eurocopa y todo marchaba como de costumbre; sin embargo, el rumor de una tragedia se presentó en medio de la cancha. Sin motivo aparente, el futbolista danés Christian Eriksen se desplomó inconsciente generando alarma en sus colegas y los aficionados.

Al cabo de varios minutos, el partido fue suspendido y el mediocampista del Inter de Milán fue retirado en camilla con dirección a un hospital cercano. En medio de la zozobra no se sabía si el partido iba a continuar o sería reprogramado para otra ocasión; sin embargo, cuando se confirmó la noticia de que Eriksen no corría peligro mortal se decidió retomar el cotejo. La UEFA anunció mediante un comunicado que el partido se retomaría y que así sería por “decisión de los jugadores”.

