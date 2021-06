Copa América: selección peruana, a escribir una nueva historia

Con la ilusión restaurada y con aires de renovación, la selección nacional partió a Brasil para participar en un torneo que, en sus últimas ediciones, le ha sonreído, ya sea para hacer cambios sustanciales en el camino a una clasificación mundialista, como para rectificar la confianza a los que se ganaron el derecho de llevar la banda en el pecho.

Tras el entrenamiento matutino, el plantel salió de su concentración para dirigirse al Aeropuerto Jorge Chávez. A las 2:30 p.m. partió el vuelo charter hacia Río de Janeiro, a donde llegaron en horas de la noche. El grupo se instaló en el Hotel Windsor Leme para descansar de cara su primera práctica, la cual será mañana en el campo anexo del Estadio Nilton Santos, mismo escenario donde enfrentarán a Brasil el jueves.

No todo es ilusión

Pese a la esperanza que provocó el triunfo en Eliminatorias con Ecuador, hay cosas que deben preocupar a Ricardo Gareca. En las pruebas PCR realizadas el domingo, se confirmó que el preparador físico, Néstor Bonillo, dio positivo por Covid-19 y no pudo viajar con el resto del comando técnico.

Por otro lado, Santiago Ormeño no ha trabajado a la par del grupo por una molestia en la rodilla. La lesión parece no ser de gravedad, pero su disponibilidad ante Brasil sigue en duda por precaución.

Sin embargo, lo más resaltante fue la no inclusión de Christian Cueva en el último equipo que el ‘Tigre’ probó antes del viaje. Una presunta indisciplina habría marginado al volante que cedió su puesto a Luis Iberico. De no haber cambios en estos días respecto a la última práctica en la Videna; Pedro Gallese, Aldo Corzo, Christian Ramos, Luis Abram, Marcos López; Sergio Peña, Renato Tapia, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Luis Ibérico y Gianluca Lapadula, serían los once autores de un nuevo capítulo en el fútbol nacional.

Infografía - La República

Golazo de Messi no alcanzó

Argentina abrió fuegos del Grupo B de la Copa América empatando 1-1 con su similar de Chile en el Estadio Nilton Santos. A los 33′, Lionel Messi abrió el marcador para los albicelestes con una soberbia ejecución de tiro libre que la estirada del portero Claudio Bravo no pudo detener.

En el segundo tiempo, el VAR entró a tallar para determinar un penal a favor de Chile por una falta sobre Vidal. El mismo volante falló el disparo, pero el rebote fue aprovechado por Eduardo Vargas (57′).