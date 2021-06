Diego Haro tuvo una actuación para el olvido cuando le tocó dirigir el último lunes 14 de junio el partido entre Paraguay vs. Bolivia por la fecha 1 de la Copa América 2021.

Durante el primer tiempo en el duelo entre la Albirroja y la Verde, el juez peruano tuvo algunas decisiones polémicas que causaron fastidio y reclamo en los jugadores de ambos equipos.

Una de las primeras jugadas en las que la decisión de Diego Haro causó controversia fue a los seis minutos del primer tiempo, cuando el juez peruano tuvo que sancionar penal a favor de Bolivia luego de una mano dentro del área de Paraguay por parte de Santiago Arzamendia. En un inicio cobró tiro de esquina.

Sin embargo, con ayudo del VAR, el colegiado dio marcha atrás en su decisión y decretó la pena máxima luego de varios minutos.

Después, a los 20 minutos de la primera mitad, Diego Haro volvió a desatar la polémica cuando cobró un penal para Paraguay tras una supuesta falta del arquero boliviano Rubén Cordano. El peruano no dudó en decretar la infracción.

No obstante, durante la revisión en el VAR, tanto Haro como los demás árbitros cobraron una posición adelantada previa a la jugada dentro del área boliviana.

Finalmente, en la parte final del primer tiempo, el árbitro peruano nuevamente tuvo que ser asistido por el VAR para que expulsara por doble amarilla al jugador de la selección de Bolivia Jaume Cuellar.

Copa América: este jueves 17 de junio inicia la fecha 2

La fecha 2 de la Copa América 2021 inicia este jueves 17 de junio, y la selección peruana debutará ante Brasil.

Los otros partidos de la jornada son Colombia vs. Venezuela, Chile vs. Bolivia y Argentina vs. Uruguay.

