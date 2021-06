¿Qué canales transmiten hoy la Eurocopa 2021? El máximo torneo de selecciones de Europa atrae la atención de la fanaticada a nivel mundial este martes 15 de junio con dos grandes partidos: Portugal vs. Hungría y Francia vs. Alemania.

Las cuatro escuadras hacen su debut en el grupo F, considerado por muchos el más difícil del campeonato. Los lusos, con Cristiano Ronaldo a la cabeza del ataque, enfrentan en el primer turno a una Hungría que, aprovechando su localía, buscará derrotarlos por primera vez en su historia.

Luego, la actual campeona del mundo, que reúne a estrellas como Mbappé, Benzema y Griezmann, visitará al elenco germano de Kroos, Neuer, Hummels y compañía, en un auténtico clásico del fútbol europeo y mundial. Revisa qué opciones hay para seguir estos cotejos desde distintos países.

¿Quiénes juegan hoy por la Eurocopa 2021?

Este martes 15 de junio se disputan los dos compromisos de la primera fecha del grupo F:

Fecha Hora Partido Estadio 15/6 11.00 a. m. Portugal vs. Hungría Ferenc Puskas (Budapest) 15/6 2.00 p. m. Francia vs. Alemania Allianz Arena (Munich)

*Horarios de Perú.

¿Qué canales transmiten los partidos de hoy de la Eurocopa 2021?

Tanto el Portugal vs. Hungría como el Francia vs. Alemania serán transmitidos en vivo por DirecTV Sports para Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile y Argentina. En estos dos últimos países, el segundo partido también podrá verse por TNT Sports, mientras que Win Sports + tendrá de igual forma la transmisión en suelo colombiano.

En México, los dos partidos de este martes 15 por la Eurocopa 2021 irán en directo por Sky Sports, mientras que en Brasil se verán por SporTV y en Estados Unidos por ESPN (en inglés). En esta última nación, Univision y TUDN pasarán el Francia vs. Alemania en español, mientras que el Portugal vs. Hungría irá por PrendeTV.

Univision y TUDN transmitirán el Francia vs. Alemania en Estados Unidos. Foto: TUDNUSA/Twitter

Entretanto, España verá el primer juego de la jornada por Cuatro y el segundo por Telecinco, ambos en vivo. A continuación, te dejamos la lista detallada de canales para cada partido y país:

Portugal vs. Hungría

Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Costa Rica: Sky HD

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: PrendeTV, ESPN, SiriusXM FC

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Brasil: SporTV

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

España: Cuatro, Mitele Plus

Portugal: Sport TV1, Sport TV Multiscreen, SIC

Hungría: M4 Sports.

En México, Sky Sports transmite en exclusiva los juegos de la Euro 2021 de este martes 15. Foto: SKYSportsMX/Twitter

Francia vs. Alemania

Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Costa Rica: Sky HD

Colombia: Win Sports+, DIRECTV Sports Colombia, Win Sports Online, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: Univision, TUDN USA, ESPN, TUDN.com, TUDN App, Univision NOW, SiriusXM FC, TUDN Radio

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: TNT Sports HD, TNT Sports Go, Estadio TNT Sports, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Brasil: SporTV

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, TNT Sports, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

España: TeleCinco España, Mitele Plus

Francia: beIN Sports 1, Molotov, beIN SPORTS CONNECT, M6, beIN Sports MAX 5, Free, M6.fr

Alemania: Magenta Sport, ZDF, SRF zwei

Canales que transmitirán en España los partidos de este martes 15 por la Euro 2021. Foto: FutbolMediaset/Twitter

¿Cómo ver los partidos de hoy de la Eurocopa 2021 por internet?

Los canales con los derechos de transmisión de la Eurocopa 2021 en cada país también ofrecerán los partidos a través de sus plataformas de streaming. Así, en México, podrán verse por Blue To Go, en Perú y gran parte de Sudamérica por DirecTV GO, y en España por Mi Tele.

Además, La República Deportes te traerá la cobertura online y en directo del minuto a minuto de ambos partidos por la Euro 2021 de este martes 15 de junio.

Horario Francia vs. Alemania

Perú: 2.00 p. m.

2.00 p. m. México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

Venezuela: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m.

Horario Portugal vs. Hungría

Perú: 11.00 a. m.

11.00 a. m. México: 11.00 a. m.

Costa Rica: 10.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

Estados Unidos: 12.00 p. m. (ET) / 9.00 a. m. (PT)

Venezuela: 12.00 p. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Chile: 12.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

Portugal: 5.00 p. m.

Hungría: 6.00 p. m.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.