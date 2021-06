Desde las 7.00 p. m. (hora peruana) de hoy lunes 12 de junio, Bolivia vs. Paraguay se enfrentan en vivo vía Roja Directa en su debut en la Copa América 2021. El encuentro, que será en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico, se podrá ver por DirecTV Sports.

Si el entrenador Eduardo Berizzo desea no perder la dirección técnica de Paraguay, debe hacer una buena campaña en esta Copa América . En sus 20 enfrentamientos como DT de los paraguayos, ha conseguido solo 3 triunfos (dos en juegos amistosos), 9 empates y 8 derrotas. En su último cotejo, cayó por 2-0 ante Brasil por eliminatorias. Para este choque, no contará con su defensor Juan Escobar, quien demandó no ser convocado a su selección por motivos personales.

Por el lado del equipo boliviano, comandado por César Farías, fueron tres jugadores los que se han contagiado de coronavirus previo a este partido. Si bien la idea del DT era repetir la oncena que disputó ante Venezuela en La Paz, tendrá que hacer algunas variantes debido a sus bajas.

¿A qué hora juega Bolivia vs. Paraguay?

Perú: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Paraguay: 8.00 p. m.

8.00 p. m. Bolivia: 8.00 p. m.

8.00 p. m. México: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Estados Unidos: 8.00 p. m. (ET) / 5.00 p. m. (PT)

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

9.00 p. m. España: 2.00 a. m. (martes 15).

¿Qué canal transmite Bolivia vs. Paraguay?

Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes Paraguay: Telefuturo, SNT, Trece, Tigo Sports Paraguay, Tigo Sports +

Telefuturo, SNT, Trece, Tigo Sports Paraguay, Tigo Sports + Bolivia: UNITEL, Tigo Sports Bolivia

UNITEL, Tigo Sports Bolivia México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, Fanatiz Mexico

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, Caracol TV, Caracol Play, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Estados Unidos: UniMás, TUDN USA, Fox Sports 1, FOX Sports App, TUDN.com, TUDN App, Univision NOW, Foxsports.com

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, TyC Sports Play

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, NOW NET e Claro, Fox Sports Web, Fox Sports App

Marcelo Martins es el referente de los bolivianos. Foto: EFE

Alineación de Bolivia

Lampe o Rojas; Bejarano, Jusino, Quinteros, Sagredo; Wayar, Saavedra, Justiniano, Ramallo; Céspedes; Arce.

Alineación de Paraguay

Silva; Espínola, Gómez, Alonso, Azamendia; Villasanti, Piris da Motta, Alejandro Romero Gamarra; Ángel Romero, Ávalos y Almirón.

¿Dónde ver Bolivia vs. Paraguay?

Ambos países protagonistas del duelo transmitirán Bolivia vs. Paraguay en diferentes plataformas deportivas. Sin embargo, si no tienes acceso a ninguno de ellos, también puedes visualizarlo a través de páginas web como Roja Directa.

¿Cómo ver Bolivia vs. Paraguay en Roja Directa?

Entra al portal o a la app de Roja Directa, y en la lista de encuentros que aparecerá en la primera pantalla, selecciona el Bolivia vs. Paraguay. A continuación aparecerá una relación de links en los que podrás ver el duelo EN VIVO. Pulsa uno de ellos.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Para ingresar a esta plataforma, escribe la siguiente dirección: rojadirectatv.biz. Una vez allí, escoge cualquiera de los cotejos de la lista y pulsa uno de los enlaces disponibles para su transmisión.