Resultados de la Eurocopa 2021: ¿cómo quedaron los partidos de este lunes 14?

Este lunes 14 jugaron Escocia vs. República Checa, Polonia vs. Eslovaquia y España vs. Suecia. Foto: composición/EFE

Revisa cómo le fue a España y a las demás selecciones que se enfrentaron este 14 de junio por la primera fecha de la fase de grupos de la Euro 2021.